 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.07.2020

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Мир

США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

Дополнительные пошлины в 25 процентов на косметику и сумки из Франции - ответ Вашингтона на установленный Парижем цифровой налог в 3 процента.

Банкноты в 20, 50 и 100 долларов США

США намерены повысить налоговые пошлины на ряд импортируемых из Франции товаров общей стоимостью до 1,3 млрд долларов (1,13 млрд евро) в ответ на введение Парижем цифрового налога. Среди прочего, речь идет о дополнительных пошлинах в размере 25 процентов на косметику и сумки. Их вступление в силу отложено на 180 дней, говорится в заявлении торгового представительства США, опубликованном в пятницу, 10 июля. Ведомство намерено наблюдать за развитием переговоров с французской стороной и может принять соответствующие изменения.

В июле 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон об установлении трехпроцентного налога на оборот средств, связанный с продажей крупными технологическими компаниями цифровых услуг на территории страны. Его обязаны платить концерны, годовой оборот которых по всему миру составляет не менее 750 млн евро, из которых не менее 25 млн приходятся на Францию. Вступление налога в силу было отложено до конца 2020 года.

В первую очередь, он касается американских компаний Google, Apple, Facebook и Amazon. Торговое представительство США окрестило налог "дискриминационным" и ограничивающим торговую деятельность Соединенных Штатов.

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    Автор: Томас Кольман


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