США обещают привлечь к ответу заказчиков убийства Хашогги

США не позволят уйти от ответственности заказчикам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил вице-президент США Майк Пенс. "США полны решимости привлечь к ответу всех тех, кто несет ответственность за это убийство", - сказал он во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее в субботу, 17 ноября.

Пенс отказался прокомментировать сообщения СМИ о том, что ЦРУ подозревает в заказе убийства Хашогги лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, объяснив это тем, что он не может комментировать секретную информацию.

Версии ЦРУ и саудовцев расходятся

Версия ЦРУ кардинально противоречит последней версии саудовского следствия, согласно которой Сальман не имеет отношения к этому преступлению, а решение об отправке спецгруппы для ликвидации Хашогги якобы самостоятельно приняли высокопоставленные сотрудники саудовского правительства. Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября потребовала смертной казни для пятерых фигурантов дела.

Майк Пенс назвал убийство Хашогги жестоким преступлением и нападением на свободную и независимую прессу. При этом он добавил, что США будут руководствоваться фактами. Он также обещал найти путь сохранить "крепкое и историческое партнерство" с Саудовской Аравией.

Ранее целый ряд американских СМИ обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в готовности согласиться с новой версией саудовских следователей. Санкции, принятые до сих пор США, не направлены ни против принца Сальмана, ни против его ближайшего окружения. В ответ на критику Трамп сказал, что каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана.

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