 США обещают привлечь к ответу заказчиков убийства Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2018

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Мир

США обещают привлечь к ответу заказчиков убийства Хашогги

Вице-президент США Майк Пенс назвал убийство Хашогги жестоким преступлением и нападением на свободную прессу. ЦРУ и Саудовская Аравия расходятся во мнениях по поводу того, кто заказал преступление.

Вице-президент США Майк Пенс

Вице-президент США Майк Пенс

США не позволят уйти от ответственности заказчикам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил вице-президент США Майк Пенс. "США полны решимости привлечь к ответу всех тех, кто несет ответственность за это убийство", - сказал он во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа-Новой Гвинее в субботу, 17 ноября.

Пенс отказался прокомментировать сообщения СМИ о том, что ЦРУ подозревает в заказе убийства Хашогги лично наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, объяснив это тем, что он не может комментировать секретную информацию.

Контекст

Все больше улик указывают на то, что за убийством журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле мог стоять наследный принц бен Сальман. Американские спецслужбы считают его заказчиком, пишет газета Washington Post. (17.11.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Версии ЦРУ и саудовцев расходятся

Версия ЦРУ кардинально противоречит последней версии саудовского следствия, согласно которой Сальман не имеет отношения к этому преступлению, а решение об отправке спецгруппы для ликвидации Хашогги якобы самостоятельно приняли высокопоставленные сотрудники саудовского правительства. Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября потребовала смертной казни для пятерых фигурантов дела.

Майк Пенс назвал убийство Хашогги жестоким преступлением и нападением на свободную и независимую прессу. При этом он добавил, что США будут руководствоваться фактами. Он также обещал найти путь сохранить "крепкое и историческое партнерство" с Саудовской Аравией.

Ранее целый ряд американских СМИ обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в готовности согласиться с новой версией саудовских следователей. Санкции, принятые до сих пор США, не направлены ни против принца Сальмана, ни против его ближайшего окружения. В ответ на критику Трамп сказал, что каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана.

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    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

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  • Apple Watch

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    Запись с часов?

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  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

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    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

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    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение? (19.10.2018)

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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Все больше улик указывают на то, что за убийством журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле мог стоять наследный принц бен Сальман. Американские спецслужбы считают его заказчиком, пишет газета Washington Post.

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