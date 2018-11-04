 США обвинили Иран в нападении на торговые суда у берегов ОАЭ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.05.2019

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Мир

США обвинили Иран в нападении на торговые суда у берегов ОАЭ

В Вашингтоне "почти полностью" уверены, что за нападениями на торговые суда стоит Тегеран, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Нефтяной танкер

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил на Иран ответственность за предполагаемые нападения на четыре торговых судна возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов более двух недель тому назад. В Вашингтоне "почти уверены" в том, что эти нападения были совершены с применением иранских морских мин, заявил он в ходе визита в Абу-Даби в среду, 28 мая.

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"В Вашингтоне никто не сомневается в личности организаторов. Кто же еще мог это сделать, кто-то из Непала?", - иронически вопросил Болтон. Он сказал, что Белый дом очень серьезно относится к случившемуся. "Эти нападения, к сожалению, очень хорошо совпадают с теми очень серьезными данными об угрозе, которые мы получили. Именно поэтому мы увеличили наш потенциал сдерживания в регионе", - добавил чиновник.

Иран отрицает причастность к нападениям

Советник Трампа по нацбезопасности также связал предполагаемые нападения на торговые суда возле ОАЭ с последующим нападением с применением дронов на нефтяные станции в Саудовской Аравии и ракетной атакой на правительственный и посольский квартал в столице Ирака Багдаде. Джон Болтон отметил, что еще за несколько дней до нападения на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ была предпринята неудачная атака на портовый город Янбу в Саудовской Аравии.

Иран категорически отверг причастность к нападениям на суда, нефтяные станции и правительственный квартал в Багдаде. Ответственность за нападение с применением беспилотников на нефтяные станции в Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене. Саудовская Аравия обвинила Тегеран в том, что она приказала хуситам совершить это нападение. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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