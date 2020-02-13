 США не могут найти спецпосланника для переговоров с РФ по СНВ-3 | Новости из Германии о России | DW | 13.02.2020

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Россия

США не могут найти спецпосланника для переговоров с РФ по СНВ-3

Ожидается, что на спецпосланника США по переговорам с РФ относительно продления СНВ-3 будет возложена задача убедить Китай присоединиться к договору.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет подключить Китай к переговорам с Россией по ограничению ядерных вооружений

Белый дом пока не может найти желающего занять должность спецпосланника для переговоров с Россией относительно продления последнего действующего российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3 (американское название: START). Об этом сообщает в среду, 12 февраля, онлайн-издание Politico со ссылкой на двух бывших американских чиновников.

По данным этого СМИ, поиски подходящего кандидата начались еще в конце 2019 года, однако выбор осложняется тем, что президент США Дональд Трамп, вероятно, возложит на спецпосланника также задачу привлечь к переговорам о контроле над вооружениями Китай.

Контекст

Договор о РСМД имел существенные слабости. Но вместо того, чтобы его похоронить, ядерным державам следовало его модернизировать. Однако на это не хватило воли, считает Бернд Ригерт. (02.08.2019)

В феврале США представили планы развития их ядерного потенциала. В то время как Германия предостерегает от новой гонки вооружений, в НАТО говорят о важности ядерного сдерживания. (14.02.2018)

ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)

В числе возможных  претендентов на эту должность Politico называет экс-посла и переговорщика по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричарда Бёрта, чиновника министерства финансов Маршалла Биллингсли и бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша- младшего по национальной безопасности Стивена Хэдли.

Почему Трамп тянет с продлением договора СНВ-3

Срок действия договора СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Со своей стороны Россия неоднократно подчеркивала, что готова продлить его без каких бы то ни было дополнительных условий, однако Трамп до сих пор не торопится с таким решением, несмотря на то, что к этому его стараются подвигнуть конгрессмены из обеих партий.

По сведениям Politico, причина этой проволочки состоит в том, что Белый дом, с одной стороны, опасается того, что новым договором будут охвачены не все виды ядерных вооружений России, а с другой непременно хочет подключить к переговорному процессу КНР. 

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Новая идея Трампа: президент США хочет больше ядерных боеголовок

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Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии.  

Ссылки в интернете

Статья о перспективах продления договора СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой

Статья о перспективах продления договора СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой

Аудио- и видеофайлы по теме

Договор об СНВ: у России и США останется по 1550 атомных боеголовок  

США ратифицировали договор об СНВ  

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