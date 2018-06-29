 США не давали Берлину гарантий не вводить санкций против ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2018

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Германия

США не давали Берлину гарантий не вводить санкций против "Северного потока-2"

В Минэкономики ФРГ заявили о том, что ничего нового в договоренностях с США по "Северному потоку-2" не произошло.

Строительство Северного потока - 2 в немецком Лубмине

Строительство "Северного потока - 2" в немецком Лубмине

В министерстве экономики и энергетики Германии не подтвердили сообщение о том, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций США в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Об этом в пятницу, 29 июня, заявила представитель министерства Беате Барон (Beate Baron) в ответ на запрос DW. По ее словам, ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло. Она указала, что в октябре 2017 года в ходе германо-американских консультаций было выработано соглашение, в котором говорится, что США предварительно не планируют распространять санкции на заключенные до августа прошлого года проекты в газовой сфере.

Сохранится ли это предварительное решение, остается неизвестным. Так, американские СМИ ранее сообщали, что американская администрация готовит штрафные меры против пяти европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) в интервью DW указал, что американское законодательство, принятое летом 2017 года, оставляет возможность для введения санкций в отношении проекта "Северный поток-2".

Представитель пресс-службы запутала журналистов

Ранее в этот же день у журналистов возникло ощущение о наличии неких позитивных подвижек по этому вопросу. Причиной стало двусмысленное заявление сотрудницы пресс-службы министерства в Берлине: "Мы достигли того, что у нас есть подтверждение: проекты газопроводов будут выведены из-под действия санкций". Однако речь, как вскоре выяснилось, шла именно о предварительных договоренностях осени прошлого года.

Проект "Газпрома" и его европейских партнеров

В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских фирм, в том числе австрийский концерн OMV. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в 4 миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.

Украина опасается, что после запуска нового газопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год она перестанет быть транзитером при поставках российского газа в Европу, которые приносят ей до 2 млрд долларов в год. Кроме того, против строительства газопровода выступают страны Балтии и Польша, а также ряд экологических организаций. Строительство немецкого участка началось 3 мая, несмотря на то, что в настоящий момент еще не все страны, через которые пройдет трубопровод, выдали разрешения.

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    Автор: Андрей Гурков


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