 США не верят в способность РФ достроить ″Северный поток - 2″ | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2020

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Россия

США не верят в способность РФ достроить "Северный поток - 2"

Министр энергетики США заявил, что Россия из-за отсутствия технологий не сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2". Он предсказал "долгую задержку".

Дэн Бруйетт

Дэн Бруйетт

Министр энергетики США Дэн Бруйетт на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, заявил, что Россия не сможет самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" после того, как оно прервалось из-за американский санкций. "Они не смогут", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Контекст

Россия не располагает собственными судами-трубоукладчиками, пояснили в Объединенной судостроительной корпорации. Для создания такого судна потребуется до шести лет. (24.12.2019)

Судно "Академик Черский" после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", остановленного из-за санкций США. (10.02.2020)

Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", - отметил он, подчеркнув, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.

Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов в интервью агентству РБК прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".

В декабре 2019 года США ввели штрафные меры в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте.

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" 9 февраля направилось в Сингапур из порта Находка, где проходило модернизацию на Находкинском судоремонтном заводе. Построенное в Китае судно принадлежит "Газпрому", который приобрел его в 2015 году. Предполагается, что "Академик Черский" будет задействован при завершении строительства "Северного потока - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

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