США начали первую миссию национальной безопасности в космосе

Космические войска Соединенных Штатов начали свою первую миссию по обеспечению национальной безопасности. В четверг, 27 марта, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида запущена ракета-носитель Atlas V551 со спутником защищенной связи AEHF-6, произведенным оборонной корпорацией Lockheed Martin.

Спутник будет обеспечивать нужды вооруженных сил США. Это шестой и последний из спутников AEHF, первые пять были выведены на орбиту в период с 2010 по 2019 годы. По данным Lockheed Martin, они обеспечивают глобальную и безопасную коммуникацию командования и боевых подразделений на земле, море и в воздухе.

Коммуникационная связь гарантирована даже в случае ядерной войны, указывается далее. При этом производитель спутников сослался на системы шифрования, низкие риски перехвата и обнаружения, а также устойчивость к помехам.

Космические силы США

Администрация США в декабре 2019 года сообщила о создании космических войск. Президент Дональд Трамп назвал решение "большим шагом" и отметил, что космос является будущим местом военных действий, в нем будет "многое происходить".

Задачей космических сил, ставших шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой, США объявили защиту доминирующей позиции Вашингтона в космосе. Их численность составляет на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.

Смотрите также:

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Наблюдения из космоса помогают на земле До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Спутники, сообщающие о тающих ледниках Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Цветы в космосе Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Негативное влияние освоения космоса Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Космический мусор На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением. Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова

