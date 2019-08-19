 США назвали помощь иранскому танкеру пособничеством терроризму | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2019

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Мир

США назвали помощь иранскому танкеру пособничеством терроризму

Согласно службе отслеживания маршрутов морских судов Marine Traffic, иранский танкер Adrian Dariya 1 направляется сейчас в греческий порт Каламата. В правительстве Греции заявили о том, что такой информации не получали.

Супертанкер Adrian Dariya 1 (бывший Grace 1) покидает Гибралтар

Супертанкер Adrian Dariya 1 (бывший Grace 1) покидает Гибралтар

Любая помощь иранскому супертанкеру Adrian Dariya 1 (который ранее назывался Grace 1) со стороны компаний и моряков будет рассматриваться Вашингтоном как материальная поддержка зарубежной террористической организации. Об этом заявил представитель Госдепа США в понедельник, 19 августа.

При этом представитель Госдепа особо подчеркнул, что США выразили свою "четкую позицию" в адрес правительства Греции, и указал, что Вашингтон предупреждает все средеземноморские порты о последствиях оказания помощи иранскому танкеру. Согласно службе отслеживания маршрутов движения морских судов Marine Traffic, танкер Adrian Dariya 1 в данный момент направляется в греческий порт Каламата. Как ожидается, он войдет в него 25 августа.

В свою очередь, греческий министр морского флота и островной политики Яннис Плакиотакис заявил, что не получал никакой информации о том, что супертанкер Adrian Darya 1 направляется в порт Каламата.

Контекст

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Иран не сообщает конечную цель танкера Adrian Dariya 1

Вечером в воскресенье, 18 августа, судно покинуло порт Гибралтара, в котором оно находилось с июля 2019 года из-за обвинений в попытке обойти санкции ЕС, направленных против поставок нефти в Сирию. Несмотря на требование Вашингтона повторно задержать танкер в связи с тем, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), которому он принадлежит, считается в США террористической организацией, власти Гибралтара заявили, что их законы, а также право Великобритании и ЕС менее строгие, чем санкции США против Ирана.

Глава Госдепа США Майк Помпео в понедельник выразил свое разочарование данным шагом, назвав его "очень неудачным" и делая, таким образом, косвенный упрек союзнику США Великобритании.

Гибралтар заявил, что танкер Adrian Dariya 1 везет нефть не в Сирию

Как указало правительство британской автономии, иранский танкер не собирается доставлять нефть в Сирию. Такое же заявление распространил и официальный Тегеран. Правительство Ирана до сих пор не обнародовало данные о том, куда направляется судно и где оно собирается отгрузить находящиеся на борту 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, стоимость которой оценивается в 130 млн долларов. По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, это вызвано санкциями США, "которые отпугивают другие страны, желающие купить иранскую нефть".

Угроза штрафных мер со стороны США за покупку иранской нефти заставила многие государства отказаться от нее, несмотря на то что нефть сама по себе не является объектом международных санкций или санкций ООН.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Маршрут следования танкера Adrian Dariya 1 на сайте службы Marine Traffic

Маршрут следования танкера Adrian Dariya 1 на сайте службы Marine Traffic

Статья DW о том, что иранский танкер Adrian Dariya 1 покинул Гибралтар

Статья DW о том, что иранский танкер Adrian Dariya 1 покинул Гибралтар  

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

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