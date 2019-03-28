США могут установить дополнительные пошлины на товары из ЕС

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник, 8 апреля, опубликовало список товаров и продуктов из ЕС, на которые могут быть введены дополнительные пошлины. В список на 14 страницах, в частности, входят вертолеты, самолеты и комплектующие к ним, продукты питания (сыры, джемы, печенье, джемы, морепродукты), соки, безалкогольное пиво, вино, ковры и многое другое. Ограничения могут коснуться товаров, ввозимых из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Так Вашингтон собирается ответить на субсидирование Евросоюзом и четырьмя его государствами - Германией, Францией, Испанией и Великобританией концерна Airbus- европейского конкурента американской корпорации Boeing. По подсчетам властей США, экономика страны теряет из-за этих действий европейцев 11 млрд долларов в год. Всемирная торговая организация (ВТО) сейчас оценивает этот запрос Вашингтона о пошлинах, заявлял ранее Лайтхайзер.

Airbus против Boeing

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.

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