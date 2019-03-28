 США могут установить дополнительные пошлины на товары из ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2019

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Мир

США могут установить дополнительные пошлины на товары из ЕС

Вашингтон опубликовал список товаров и продуктов из Евросоюза, на которые может ввести дополнительные пошлины в ответ на субсидирование авиаконцерна Airbus.

Завод концерна Airbus в Тулузе (Франция)

Завод концерна Airbus в Тулузе (Франция)

Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник, 8 апреля, опубликовало список товаров и продуктов из ЕС, на которые могут быть введены дополнительные пошлины. В список на 14 страницах, в частности, входят вертолеты, самолеты и комплектующие к ним, продукты питания (сыры, джемы, печенье, джемы, морепродукты), соки, безалкогольное пиво, вино, ковры и многое другое. Ограничения могут коснуться товаров, ввозимых из Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Контекст

Всемирная торговая организация встала на сторону ЕС, признав, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing. Уполномоченный администрации США по торговле пригрозил ЕС контрмерами. (28.03.2019)

Евросоюз продолжил субсидировать Airbus, несмотря на решение ВТО от 2011 года, ущемляя интересы конкурирующего Boeing. Вашингтон пригрозил ЕС штрафными мерами. (16.05.2018)

Громкие сделки на авиасалоне в Дубае показали: российский среднемагистральный лайнер не сможет реально конкурировать с самолетами Airbus и Boeing, считает Андрей Гурков. (16.11.2017)

Так Вашингтон собирается ответить на субсидирование Евросоюзом и четырьмя его государствами - Германией, Францией, Испанией и Великобританией концерна Airbus- европейского конкурента американской корпорации Boeing. По подсчетам властей США, экономика страны теряет из-за этих действий европейцев 11 млрд долларов в год. Всемирная торговая организация (ВТО) сейчас оценивает этот запрос Вашингтона о пошлинах, заявлял ранее Лайтхайзер.

Airbus против Boeing

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. С тех пор США и ЕC попеременно обвиняют друг друга в незаконном предоставлении субсидий своим авиастроителям.

В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда сразу пригрозили Евросоюзу штрафными мерами. В марте 2019 года ВТО встала на сторону ЕС, заявив, что в США оказывалась незаконная финансовая поддержка Boeing.

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