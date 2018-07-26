США могут выделить на усиление безопасности Украины 250 млн долларов

Соответствующий законопроект был поддержан Палатой представителей Конгресса США. При этом 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.
250 миллионов долларов могут быть выделены из бюджета США на усиление безопасности Украины в 2019 году. Соответствующий законопроект был поддержан Палатой представителей Конгресса США, о чем в четверг, 26 июля, сообщило посольство Украины в США на своей странице в соцсети Facebook.
В свою очередь, на интернет-сайте Палаты представителей можно найти упоминание о слушаниях по "Бюджету США на нужды национальной обороны в 2019 году", прошедших 24 июля. В документе PDF, размещенном на сайте, на странице 245 указано, что в соответствии с законопроектом на помощь правительству Украины в области безопасности и в разведывательной сфере должны быть выделены 250 млн долларов, при этом 50 млн будут направлены только на летальные виды вооружений.
Для защиты от кибератак
Кроме того, в сообщении посольства Украины в США уточняется, что государственному департаменту США поручено представить в Конгресс доклад о текущем положении в дел в области сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности. Законопроект предусматривает американскую помощь украинскому государству "в усилении собственных возможностей по защите от кибератак", уточняется в сообщении.
Законопроект о выделении средств на помощь Украине должен быть одобрен в Сенате США и передан на подпись президенту Трампу. В декабре 2017 года администрация Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия для украинской армии.
Ранее сообщалось, что Украине удалось эффективно использовать для реформ большую часть финансовой помощи от Евросоюза, которая за последние 4 года составила не менее 10 миллиардов евро.
Смотрите также: