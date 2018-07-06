 США критикуют Россию за давление на ″Радио Свобода″ и ″Голос Америки″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

США критикуют Россию за давление на "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Поправки к закону о СМИ-"иноагентах" - новое средство Москвы в борьбе с "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", "Голосом Америки" и другими независимыми медиа, считают в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

Вашингтон осуждает Москву за давление на медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) и радиостанцию "Голос Америки". Российское правительство продолжает подавлять свободу и независимость СМИ, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в пятницу, 6 июля. Госдеп осуждает "выборочное нацеливание" закона о СМИ-"иностранных агентах" на РСЕ/РС и "Голос Америки".

Контекст

Уже пять лет российские НКО с зарубежным финансированием обязаны регистрироваться как "иностранные агенты". Несмотря на клеймо, многие продолжают работать. DW подводит итоги. (21.11.2017)

В медиакорпорации РСЕ/РС поясняют, что не подали отчет о деятельности в срок, поскольку Минюст РФ не разъяснил порядок его оформления. (05.07.2018)

Поправки к закону о СМИ-"иноагентах", позволяющие наделять этим статусом также физические лица, которые распространяют материалы таких медиа, стали новым средством Москвы в борьбе с независимыми журналистами и блогерами, считают в Вашингтоне. США призывают Кремль соблюдать свои обязательства, взятые в рамках Хельсинкских соглашений и Международного пакта о гражданских и политических правах, - в частности, не препятствовать реализации права на свободу слова и других основных свобод.

Ранее мировой суд Тверского района города Москвы приговорил РСЕ/РС к штрафу в размере 100 тысяч рублей за непредоставление финансовой информации, "вытекающей из обязанностей НПО, выполняющей функции "иноагента".

Законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-"иноагентов", обязывающий такие медиа создавать в РФ юридическое лицо и маркировать соответствующим образом свою продукцию, Госдума приняла в первом чтении в середине января. 3 июля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил поправки, согласно которым физлица, распространяющие материалы СМИ-"иноагента" и получающие финансирование из-за рубежа, также могут быть признаны СМИ-"иноагентами".

Смотрите также:

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  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

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    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"

Контекст

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С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW. (23.11.2016)  

Ссылки в интернете

U.S. Department of State: Eroding Press Freedom in Russia

Аудио- и видеофайлы по теме

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных  

Пять лет новому закону об НКО: каково быть "иностранным агентом" в России  

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