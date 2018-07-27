 США и ″Талибан″ ведут переговоры о перемирии в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2018

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Мир

США и "Талибан" ведут переговоры о перемирии в Афганистане

Представители "Талибана" и правительства США на встрече в Дохе договорились о новых пепреговорах и улаживании конфликта в Афганистане посредством диалога, сообщает Reuters.

Боевики Талибана (фото из архива)

Боевики "Талибана" (фото из архива)

Встреча представителей правительства США и радикального исламского движения "Талибан" закончилась "очень позитивным сигналом", сообщает информагентство Reuters  в воскресенье, 29 июля, со ссылкой информированные источники. По их словам, на переговорах обсуждался режим прекращение огня в Афганистане.

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Представитель "Талибана", который, по собственным словам, был одним из четырех делегатов движения на переговорах, сообщил, что они проходили  в отеле в столице Катара Дохе. Встречу нельзя назвать мирными переговорами, но она положила начало новому формату, отметил собеседник Reuters. По его словам, стороны "в дружественной атмосфере" договорились о проведении новых встреч и улаживании конфликта в Афганистане посредством диалога. При этом "Талибан" настоял на том, чтобы в переговорах не участвовали представители афганского правительства.

Ранее The Wall Street Journal и New York Times сообщали со ссылкой на "Талибан" о встрече участников движения с американской делегацией во главе с представителем Госдепартамента по Южной Азии Элис Уэллс. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Совместное празднование Ураза-байрама

В прошлом месяце режим прекращения огня между талибами и правительством Афганистана соблюдался во время трех первых дней Ураза-байрама - с 15 по 17 июня. В это время по всей стране проходили встречи афганских солдат, талибов и мирных жителей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о продлении перемирия, но "Талибан" отказался продолжать его соблюдение. По информации источников Reuters, новый режим прекращения огня может вступить в силу 22 августа, когда в стране начнутся праздничные дни Ид аль-курбана, посвященного окончанию хаджа.

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