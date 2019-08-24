 США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2019

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Мир

США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах

Пятидневные учения начнутся в начале сентября на базе ВМФ Таиланда, а затем переместятся к берегам Вьетнама. Маневры не связаны с обострением отношений Вашингтона и Пекина, заявили в Таиланде.

Ракетный крейсер США в Южно-Китайском море (фото из архива)

Ракетный крейсер США в Южно-Китайском море (фото из архива)

США и десять стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о проведении первых совместных маневров на море. Пятидневные учения начнутся 2 сентября на базе военно-морского флота Таиланда в провинции Чонбури, сообщает посольство Соединенных Штатов в Бангкоке в субботу, 24 августа.

Контекст

Вьетнам становится все более важным партнером для Соединенных Штатов. Эти страны объединяют сходные интересы в Южно-Китайском море и сложные отношения с правительством в Пекине. (23.05.2016)

В пятницу, 16 марта, в общине Сонгми вспоминали жертв массовой расправы, устроенной здесь солдатами США во время войны во Вьетнаме. Многим американцам мало известно об этой трагедии. (16.03.2018)

Основная часть маневров пройдет у побережья провинции Камау на юге Вьетнама. Их цель поддержать безопасность на море, указывает американское диппредставительство. В ходе учений США направят в регион "подозрительные суда", а азиатской стороне предстоит заниматься их поиском и проверкой.

Время проведения маневров не связано с обострением отношений США и Китая, подчеркнул представитель министерства обороны Таиланда. Притязания КНР в Южно-Китайском море наряду с продолжающимся торговым конфликтом Вашингтона и Пекина служат причиной роста напряженности.

Между тем отношения Китая и Вьетнама также ухудшились. Это обусловлено их спором касательно китайского гидрографического судна. Оно неоднократно заходило в воды, на которые Ханой предъявляет свои права.

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    Автор: Томас Кольман


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