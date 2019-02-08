 США и Россия внесут в Совбез ООН проекты резолюции по Венесуэле | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2019

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Россия

США и Россия внесут в Совбез ООН проекты резолюции по Венесуэле

Москва предложит Совбезу ООН раскритиковать "попытки вмешательства во внутренние дела" Венесуэлы, а Вашингтон выступит за переизбрание президента этой страны.

Протесты в Венесуэле против президента Николаса Мадуро, февраль 2019 года

Протесты в Венесуэле против президента Николаса Мадуро, февраль 2019 года

Россия и США подготовили проекты резолюции по ситуации в Венесуэле для рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Москва в своем проекте критикует "попытки вмешательства во внутренние дела" Венесуэлы и выражает беспокойство в связи с "угрозами и покушением на территориальную целостность и политическую независимость" этой страны, пишет информагентство AFP в воскресенье, 10 февраля.

Россия также "призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер" и "поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", цитирует документ ТАСС. 

Контекст

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

Что предлагают США в проекте резолюции по Венесуэле

В свою очередь США предлагают провести в Венесуэле "свободные, честные и заслуживающие доверия" перевыборы президента страны, а также принять гуманитарные поставки от международного сообщества, которые до сих пор отвергает действующий глава страны Николас Мадуро. Вашингтон называет венесуэльский парламент "единственным демократически избранным" органом власти в стране и выражает ему свою "полную поддержку".

Оба проекта резолюции находятся на стадии рассмотрения экспертами и пока не внесены на рассмотрение Совбеза ООН. Дипломатические источники AFP в ООН считают, что проект резолюции России имеет мало шансов на успех, так как, помимо вероятного вето со стороны США, он вряд ли наберет необходимые 9 из 15 голосов.

Большинство стран ЕС и США признали Гуайдо временным президентом

22 января в Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Позднее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать за рубеж. Большинство стран Евросоюза, включая Германию, а также США, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом

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Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом  

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