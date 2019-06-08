США и НАТО призвали стороны конфликта в Молдавии к диалогу

На фоне глубокого политического кризиса в Молдавии США призвали все политические партии этой страны проявлять сдержанность и согласовать путь продвижения вперед на основе политического диалога. "Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдавии и ее граждан является общей целью, которую США будут поддерживать и впредь", - говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном в воскресенье, 9 июня.

В документе отмечается, что США признают итоги последних парламентских выборов в Молдавии. "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и проводились с соблюдением основных прав. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без всякого вмешательства", - подчеркивается в заявлении Госдепа.

НАТО обеспокоена ситуацией в Молдавии

Со своей стороны НАТО заявила, что с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Молдавии. "Мы призываем все политические силы в этой стране к спокойствию, сдержанности и урегулированию разногласий путем диалога при полном соблюдении закона. Демократически избранные лидеры Молдавии должны работать сообща с целью преодоления кризиса", - говорится в заявлении альянса.

В документе подчеркивается, что НАТО продолжает поддерживать Молдавию в деле реформирования институтов обороны и безопасности. "НАТО и Молдавия были тесными партнерами на протяжении более 25 лет. Мы остаемся приверженными независимости, суверенитету и территориальной целостности Молдавии", - подчеркивается в заявлении Североатлантического альянса.

Кризис в Молдавии

Политический кризис в Молдавии связан с результатами февральских парламентских выборов, на которых ни одной из партий не удалось получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

8 июня пророссийские социалисты и правый проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении Молдавии в конституционное русло. В ходе экстренного заседания парламентарии избрали премьер-министром республики председателя "Партии действия и солидарности" Майю Санду.

В свою очередь Конституционный суд Молдавии издал постановление о роспуске парламента страны. Следующим шагом должно было стать подписание этого документа президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов, однако президент отказался подписывать этот указ.

9 июня Конституционный суд в пятый раз за последние два года временно отстранил Додона от должности президента из-за отказа выполнять конституционные обязанности по роспуску парламента. Временно исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип, который практически сразу же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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