 США и Китай возобновят торговые переговоры в октябре | Экономические новости из Германии | DW | 05.09.2019

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Экономика

США и Китай возобновят торговые переговоры в октябре

США и Китай договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне. Страны уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта.

Торговый порт в КНР

США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне. Соответствующей договоренности достигли вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер, сообщило министерство торговли в Пекине в четверг, 5 сентября. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Контекст

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным. (04.06.2019)

Американское наступление на китайскую экономику продолжается. США ввели новые пошлины на товары из КНР, Пекин ответил зеркальными мерами, беспокойство на рынках растет. (23.08.2018)

В заявлении китайского Минторга отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны договорились "сотрудничать и предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить благоприятные условия для переговоров", а также продолжать "тесную коммуникацию".

США и Китай уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта, вводя друг против друга штрафные пошлины на миллиарды долларов. В последний раз эти пошлины были повышены 1 сентября. Президент США постоянно критикует высокий объем дефицита в торговле с Китаем и обвиняет КНР в хищении интеллектуальной собственности и других нарушениях.

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    Автор: Томас Кольман


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