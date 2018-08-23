США и Китай ввели обоюдные таможенные пошлины

США в четверг, 23 августа, ввели новые пошлины в отношении товаров из Китая. Общая стоимость товаров, на которые распространяются надбавки, составляет 16 миллиардов долларов. Ранее, в начале июля, Вашингтон уже ввел первую часть "пакета" пошлин общей стоимостью в 50 миллиардов долларов. В Китае незамедлительно заявили о вступлении в силу ответных пошлин. Новые американские пошлины затрагивают 279 видов товаров из Китая, среди них полупроводники, химикалии, товары из пластика, мотороллеры и электросамокаты.

Китайские власти выступили с осуждением шага США, заявивив, что у правительства в Пекине не остается иного выбора, как ввести ответные меры. Министерство торговли Китая заявило, что действия США нарушают правила Всемирной организации торгови (ВТО). Китайские власти обещали подать жалобу в ВТО на действия Вашингтона.

Министр торговли США: У нас больше "патронов", чем у Китая

Министр торговли США Уилбур Росс в среду заявил, что Китай в долгосрочной перспективе не сможет вводить ответные пошлины в том же темпе. "Конечно, они как-то отомстят", - заявил Росс в интервью американским СМИ, добавив, что у США в запасе "значительно больше патронов", что Китаю, якобы, известно. "Наша экономика значительно сильнее их, и они это тоже знают", - добавил Росс.

Торговый конфликт США и Китая длится не первый месяц. Белый дом обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности. Дональд Трам высказывал обеспокоенность тем, что, по его мнению, в торговле с Китаев дефицит США слишком высок. Параллельно с введением новых пошлин в Вашингтоне впервые с июня проводятся формальные двусторонние переговоры о торговых отношениях двух стран. Представители Китая высказываются оптимистично, Трамп предостерег от любых ожиданий. В четверг по местному времени переговоры должны возобновиться.

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