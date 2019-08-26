 США и Бразилия создают миллионный фонд для сохранения лесов Амазонии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США и Бразилия создают миллионный фонд для сохранения лесов Амазонии

Глава МИД Бразилии Араужу считает сотрудничество с США в деле сохранения лесов Амазонии эффективнее, чем то, что было предложено европейцами. Ранее Бразилия отвергла 20 млн евро, выделенных странами G7.

Госсекретарь США Майкл Помпео (слева) и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу (фото из архива)

Госсекретарь США Майкл Помпео (слева) и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу (фото из архива)

Для сохранения биологического разнообразия лесов Амазонии США и Бразилия создадут инвестиционный фонд с бюджетом в 100 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США по итогам встречи Госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу в пятницу, 13 сентября. Планируется, что данным фондом будет управлять частный бизнес.

"Госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Эрнесту Араужу встретились сегодня в Вашингтоне, чтобы запустить двусторонний диалог стратегического партнерства, - говорится в сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. - Стороны условились об учреждении специального фонда в размере 100 млн долларов сроком на 11 лет, средства из которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии".

По данным бразильского государственного космического центра INPE за конец августа, с начала 2019 года в Бразилии было зарегистрировано почти 80 тысяч очагов лесных пожаров. Это на 83 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые эксперты связывают причину учащающихся пожаров в дождевых лесах Амазонии с увеличением вырубки лесов под сельскохозяйственные нужды.

Контекст

На саммите G7 президент Франции проявил мастерство дипломатии, переиграв в иранском вопросе Дональда Трампа. Тем самым Макрон взял на себя роль европейского лидера, пишет Барбара Везель. (26.08.2019)

За полгода до выборов президента неясно, кто будет руководить Бразилией. Возможная победа правоэкстремистского кандидата не сулит стране ничего хорошего, полагает Александр Шосслер. (05.04.2018)

Бразилия считает сотрудничество с США эффективнее, чем помощь Европы

По итогам встречи с Помпео в  Вашингтоне глава бразильской дипломатии Араужу заявил, что сотрудничество с США в деле сохранения лесов Амазонии - более эффективное, чем предложенное европейцами.

Во время саммита G7, проходившего во французском городе Биаррице в августе, страны "большой семерки" договорились выделить 20 млн евро на борьбу с пожарами в дождевых лесах Амазонии. Планировалось, что эти средства пойдут, в первую очередь, на финансирование пожарных самолетов. Однако президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять эту помощь. Недовольство бразильского лидера вызвал, в частности, тот факт, что президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите G7, проходящем без участия Бразилии, предложил рассматривать пожары в лесах Амазонии как международную проблему.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Дым от горящих лесов в бассейне Амазонки

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    "Зеленые легкие" планеты в дыму и пламени

    Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.

  • пожарные борются с огнем в лесах Амазонии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Пожарные самоотверженно борются с огнем

    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

  • горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Десятки тысяч лесных пожаров с начала года

    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека

    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Инфраструктура в опасности

    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


Смотреть видео 26:30

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"

Контекст

Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

В Бразилии бушуют самые страшные за многие годы лесные пожары. Гигантские волны огня в бассейне Амазонки опустошают все на своем пути. Ужасающие последствия трагедии - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о том, что страны G7 согласовали помощь Бразилии, предназначенную для борьбы с лесными пожарами

Статья DW о том, что страны G7 согласовали помощь Бразилии, предназначенную для борьбы с лесными пожарами  

Сообщение пресс-службы Госдепа США об итогах встречи госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД Бразилии Эрнесту Араужу

Сообщение пресс-службы Госдепа США об итогах встречи госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД Бразилии Эрнесту Араужу

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Кемерово: очевидцы о страшном пожаре и многочасовой митинг – DW Новости  

Также по теме

Brasilien Waldbrände

Страны G7 выделят 20 млн евро на борьбу с пожарами в Амазонии 26.08.2019

Средства, выделенные странами "большой семерки" на борьбу с пожарами в дождевых лесах Амазонии, пойдут, в первую очередь, на финансирование пожарных самолетов, указал президент Франции Макрон в Биаррице.

Brasilien Brände im Amazonasgebiet

Берлин выступил против блокировки соглашения ЕС и стран Меркосур 23.08.2019

Леса Амазонии имеют важнейшее значение для биоразнообразия, но блокировка соглашения между ЕС и южноамериканским торгово-экономическим союзом не повлияет на пожары в Бразилии, считают в правительстве ФРГ.

Реклама

Самые читаемые

Убийство чеченца в Берлине: разведка США намекает на причастность Кремля  

Суд в ФРГ признал право поздних переселенцев на компенсацию за облучение  

Эдвард Сноуден хотел бы получить убежище в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно