США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу

США больше не считают строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право, заявил в понедельник, 18 ноября, госсекретарь Майкл Помпео. Это решение, по его словам, было принято "после тщательного изучения аргументов всех сторон дискуссии" и ознаменует собой изменение политики предыдущих администраций, которые с 1978 года признавали поселения нарушающими международное право.

Израиль приветствовал эти высказывания Помпео. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал их исправлением "исторической ошибки" и призвал другие страны присоединиться к США.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини уже заявила, что позиция ЕС неизменна: поселения "являются нелегальными с точки зрения международного права" и значительно усложняют примерение сторон на основе сосуществования двух государств.

В ноябре Суд Европейского Союза постановил особо маркировать товары, произведенные в еврейских поселениях на оккупированных Израилем территориях. "Простое указание на то, что товары произведены в государстве Израиль, может дезинформировать потребителей по поводу того факта, что Израиль присутствует на соответствующих территориях как оккупационная держава, а не как суверенный субъект", - говорится в постановлении суда.

В постановлении отмечается, что информация о продукте должна позволять потребителям делать продуманный выбор "не только на основе медицинских, экономических, экологических и социальных факторов, но и на основе этических соображений". В Израиле назвали это постановление дискриминационным. США также выразили свою озабоченность этим решением, указав, что оно содействует кампании по бойкоту израильских товаров.

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