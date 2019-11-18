 США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2019

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Мир

США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу

С 1978 года США считали израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право. Теперь это изменилось. Евросоюз придерживается прежней позиции.

Израильские поселения на Западном берегу Иордана

Израильские поселения на Западном берегу Иордана

США больше не считают строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право, заявил в понедельник, 18 ноября, госсекретарь Майкл Помпео. Это решение, по его словам, было принято "после тщательного изучения аргументов всех сторон дискуссии" и ознаменует собой изменение политики предыдущих администраций, которые с 1978 года признавали поселения нарушающими международное право.

Контекст

Глава ООН настаивает на разрешении израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Гутерриш посетил регион с визитом впервые после занятия поста генсека. (29.08.2017)

Суд ЕС посчитал недостаточным указывать, что товары произведены в Израиле, если они изготовлены на оккупированных территориях. Палестинцы приветствовали это решение. (12.11.2019)

Израиль приветствовал эти высказывания Помпео. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал их исправлением "исторической ошибки" и призвал другие страны присоединиться к США.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини уже заявила, что позиция ЕС неизменна: поселения "являются нелегальными с точки зрения международного права" и значительно усложняют примерение сторон на основе сосуществования двух государств.

В ноябре Суд Европейского Союза постановил особо маркировать товары, произведенные в еврейских поселениях на оккупированных Израилем территориях. "Простое указание на то, что товары произведены в государстве Израиль, может дезинформировать потребителей по поводу того факта, что Израиль присутствует на соответствующих территориях как оккупационная держава, а не как суверенный субъект", - говорится в постановлении суда.

В постановлении отмечается, что информация о продукте должна позволять потребителям делать продуманный выбор "не только на основе медицинских, экономических, экологических и социальных факторов, но и на основе этических соображений". В Израиле назвали это постановление дискриминационным. США также выразили свою озабоченность этим решением, указав, что оно содействует кампании по бойкоту израильских товаров.

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    Более двухсот поселений

    Согласно данным правозащитной организации "Бетселем", в 1967-2013 годах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35 процентов территории Восточного Иерусалима под строительство поселений.

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    В районе Хар-Хома, расположенном между Иерусалимом и Вифлеемом, строится новое еврейское поселение. Представители палестинцев считают, что израильская поселенческая политика разрушает шансы на решение затяжного конфликта путем создания двух государств и препятствует мирному урегулированию. Международное сообщество также критикует строительство поселений.

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    Израиль конфискует частные земли

    На землях, находившихся в частном владении палестинцев, строительство поселений запрещалось. Новый закон легализовал постфактум поселения, построенные на палестинских территориях "по незнанию или по инициативе государства". Владельцам земли предусмотрены компенсации или предоставление альтернативного участка. Палестинская автономия не разрешает продавать землю Израилю под угрозой смертной казни.

  • Временное строение сносится при помощи подъемного крана

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Снос Амоны

    Новый закон не распространяется на те еврейские поселения, которые должны быть снесены по решению суда. Однако именно при помощи этого закона сторонники поселений надеялись предотвратить принудительное выселение жителей Амоны - поселения на Западном берегу реки Иордан, конфликт жителей которого с властями Израиля тянется с 2005 года. 40 семей были принудительно выселены, затем начался снос зданий.

  • Молодые палестинцы в масках убегают от бульдозера в дыму горящего мусора

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Баррикады и беспорядки

    Верховный суд Израиля постановил снести Амону еще в конце 2014 года. Сроки сноса неоднократно переносились. До последнего момента участники правых группировок и поселенцы противодействовали эвакуации жителей и разрушению поселения. Многие из противников сноса Амоны специально приехали сюда из других мест. В свою очередь палестинцы яростно протестовали против сохранения поселения.

  • Палестинцы в масках бегут в дыму по дороге, под ногами у них валяются камни

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Конфликт поселенцев с палестинцами

    Поселенцы из Амоны полагают, что занятый Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году Западный берег реки Иордан - это земля, обещанная еврейскому народу Богом, о чем свидетельствует Тора. Сегодня около 600 тысяч израильтян проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Между еврейскими поселенцами и палестинцами вновь и вновь происходят столкновения.

  • Юный поселенец едет на велосипеде мимо ряда домов

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Новое пристанище в Офре

    В целом примерно 4000 квартир для еврейских поселенцев были незаконно построены на земельных участках, принадлежавших палестинцам. Это в общей сложности 16 поселений и аванпостов. Они должны быть либо принудительно снесены, либо легализованы согласно принятому закону. Многие из потерявших свое жилище поселенцев Амоны нашли новое пристанище в расположенном по соседству поселении Офра.

  • Мужчина и женщина выносят вещи из здания в поселении Офра

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Принудительный снос в Офре

    Но и в самой Офре, существующей с 1975 года, не все здания были возведены на законной основе. Поэтому здесь к 5 марта 2017 года должны быть снесены девять домов, построенных на частных земельных владениях палестинцев. Семья Бен Шушан также оказалась в числе тех, кому придется покинуть свое жилище.

    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


Контекст

Израильские поселения на палестинских территориях

Несмотря на протесты, кнессет Израиля принял закон о легализации поселений на палестинских территориях. Критики считают, что, даже создав два государства, конфликт теперь не разрешить. (08.02.2017)  

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