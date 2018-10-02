 США запретят пользоваться услугами России при космических пусках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.05.2019

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Мир

США запретят пользоваться услугами России при космических пусках

Пентагон включил Россию в список стран, чьими услугами будет запрещено пользоваться при запуске коммерческих спутников. Запрет вступит в силу с 2023 года.

Запуск российской ракеты-носителя с космодрома Восточный в декабре 2018 года.

Запуск российской ракеты-носителя с космодрома "Восточный" в декабре 2018 года.

Россия будет включена в список стран, чьими услугами США перестанут пользоваться для совершения коммерческих космических пусков. Документ был размещен в четверг, 30 мая, на сайте Федерального регистра США с указанием, что данный запрет коснется всех запусков после 31 декабря 2022 года. В частности, речь идет о средствах выведения спутников на орбиту.

До сих пор такое ограничение  со стороны США распространялось на КНР, КНДР, а также "страны, оказывающие финансовую поддержку терроризму на государственном уровне", к которым США относят Северную Корею, Иран, Судан и Сирию.

Реакция "Роскосмоса" на запрет США 

Контекст

В США Илон Маск запускает очередную ракету. Россия же из-за своей изоляционистской политики теряет огромные возможности на технологических рынках, считает Александр Плющев. (23.02.2018)

Сверхтяжелая ракета-носитель доставит на орбиту Земли саудовский спутник связи. Первый испытательный запуск Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. (12.04.2019)

В тот же день на сайте "Роскосмоса" появилось сообщение, в котором решение Пентагона было названо "попыткой лишить американских производителей возможности работать с  российской ракетно-космической отраслью".

"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - говорится в документе.

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