 США заверили Украину в неприятии ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

США заверили Украину в неприятии "Северного потока-2"

США обеспокоены за суверенитет европейских стран, зависящих от поставок российского газа, заявил Майк Помпео. ФРГ, Франция и Австрия считают запланированный газопровод вкладом в энергетическую безопасность.

Трубы для Северного потока-2

Госсекретарь США Майк Помпео заверил Украину в намерении противостоять строительству газопровода "Северный поток-2", который напрямую свяжет Россию и Германию. "Мы будем и впредь работать  вместе, чтобы остановить этот проект", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне в пятницу, 16 ноября.

Контекст

Немецкие эксперты впервые подробно проанализировали угрозу Вашингтона ввести санкции против проекта "Газпрома" и растущую конкуренцию США и России на газовом рынке Европы. (25.09.2018)

Газопровод через Балтийское море стал объектом критики с разных сторон. Выгоден он далеко не всем. На встрече Меркель и Путина этот проект станет одним из основных пунктов повестки дня. (18.08.2018)

Помпео раскритиковал запланированный газопровод, поскольку он "подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и грозит еще больше поставить под угрозу суверенитет европейских стран, зависящих от поставок российского газа". "Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья оказались добычей такого рода политической и экономической манипуляции, которую Россия пытается проводить в отношении Украину с тех пор, как она сбросила с себя советские оковы", - пояснил американский госсекретарь.

Непризнание аннексии Крыма

Одновременно Помпео заверил Климкина в том, что США никогда не признают российскую аннексию Крыма. Американская администрация будет и впредь принимать меры до тех пор, пока Москва не откажется от контроля над этим полуостровом, обещал он.

Газопровод "Северный поток-2" должен заработать к концу 2019 года. Газ будет напрямую поставляться из России в Германию в обход Украины. Помимо самой Украины, против реализации этого проекта под руководством "Газпрома" выступают и другие восточноевропейские страны, в том числе Польша. Однако правительство ФРГ называет этот проект вкладом в энергетическую безопасность. Франция и Австрия разделяют эту точку зрения.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:57
Now live
02:57 мин

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2" (16.11.2018)

 

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Смогут ли американцы остановить "Северный поток-2" (16.11.2018)  

"Северный поток-2" и "Турецкий поток": что может помешать их реализации – DW Новости  

"Северный поток-2" важен для энергетической безопасности Германии: спецпредставитель ФРГ по России  

Также по теме

Symbolbild Russland Ukraine Wiederaufnahme der Lieferungen

Почему "Северный поток-2" построят, но транзит газа через Украину сохранится 30.06.2018

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц.

Russland Nordstream Gaspipeline

В ФРГ отрицают утверждение "Ведомостей" о "Северном потоке-2" 18.01.2018

Германия защищает от Еврокомиссии газопровод "Северный поток-2", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на юридическое заключение из ФРГ. В Минэкономики ФРГ это отрицают.

Großbritannien Energiepreise Gasflamme

Аналитик о том, как "Северный поток-2" снизит цены на газ в ЕС 29.09.2017

Исследователи аналитического центра ewi ER&S в Кельне пришли к выводу, что новый российский газопровод обеспечит потребителям в Европе многомиллиардную экономию.

Реклама

Самые читаемые

Сборная ФРГ по футболу вылетела из элитного дивизиона Лиги наций  

ЦРУ считает кронпринца Сальмана заказчиком убийства Хашогги  

В Таджикистане запустили Рогунскую ГЭС. Что дальше?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно