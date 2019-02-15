 США жестко выступают против ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2019

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Германия

США жестко выступают против "Северного потока - 2"

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая на конференции в Мюнхене, заявил, что США призвали Россию к ответу за Украину и нарушение договора РСМД.

Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

США жестко выступают против "Северного потока - 2".  "Мы не можем гарантировать безопасность Запада, если наши партнеры по альянсу ставят себя в зависимость от Востока", - заявил вице-президент США Майкл Пенс в субботу, 16 февраля, выступая на 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности. 

Майкл Пенс также напомнил, что США, используя механизм санкций, призвали Россию к ответу за кризис в Украине, применение боевых отравляющих веществ в Великобритании и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В то же время Россия не стала основной темой выступления второго лица американской администрации.

Иран - спонсор терроризма

Вице-президент США заявил, что антисемитизм является большим злом и с ним необходимо бороться по всему миру. В этой связи он заявил, что Иран не только открыто пропагандирует Холокост, но и пытается его осуществить, а иранские лидеры неоднократно подтверждали, что цель Исламской республики - стереть Израиль с лица земли.

Пенс назвал Иран ведущим государством-спонсором терроризма, "основной угрозой миру и безопасности". По его словам, европейским союзникам пора действовать единым фронтом с США и прекратить подрывать санкции в отношении Ирана. "Пришло время Европейскому союзу выйти из ядерной сделки с Ираном", - подчеркнул вице-президент США.  

Евросоюзу пора признать Гуайдо президентом

Майкл Пенс подробно остановился на ситуации вокруг Венесуэлы, которая при социализме "нелегитимного президента Мадуро" потеряла более половины своего экономического потенциала. "Девять из десяти венесуэльцев живут в крайней нищете", - отметил он, напомнив, что число беженцев из некогда богатейшей страны региона пошло на миллионы.

Контекст

Старый миропорядок треснул, новый создается на фоне растущего соперничества между США, Китаем и Россией. Доклад к Мюнхенской конференции по безопасности - об основных угрозах и вакууме лидерства. (11.02.2019)

Официально Мюнхенская конференция по безопасности - это форум для высокопоставленных политиков со всего мира. Но в ее кулуарах для дипломатов открывается широкое поле возможностей. (15.02.2019)

По его словам Пенса, США горды тем, что первыми признали временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, и рады тому, что уже 52 страны мира, в том числе и ряд европейских союзников, последовали примеру Вашингтона. "Пора и остальному миру поступить также. Мы призываем ЕС признать Хуана Гуайдо как единственного легитимного президента Венесуэлы", - заявил Майкл Пенс под аплодисменты зала.

Конференция проходит в отеле Bayerischer Hof при повышенных мерах безопасности. Мюнхенская конференция впервые была проведена в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist

Новость дополняется.

DW ведет на канале YouTube трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

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