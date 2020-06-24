 США готовы к дальнейшему диалогу с Северной Кореей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2020

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Мир

США готовы к дальнейшему диалогу с Северной Кореей

Вашингтон готов продолжить переговоры с Пхеньяном, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Переговоры сторон об атомной программе КНДР находятся в тупике уже почти полтора года.

Майк Помпео

В конфликте вокруг атомной программы КНДР Соединенные Штаты выразили готовность к дальнейшему диалогу с Северной Кореей. "Мы очень надеемся на продолжение этих переговоров. Если это будет уместно и целесообразно, то будет вполне возможно устроить встречу между высокопоставленными лидерами", - сказал госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне вечером в четверг, 9 июля. Он не стал уточнять, кто именно, как и когда мог бы участвовать в такой встрече.

Заместитель госсекретаря США и спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган 9 июля завершил трехдневный визит в Южную Корею, где он обсуждал северокорейскую атомную программу с представителями правительства в Сеуле. Биган опроверг утверждения, что Пхеньян отказался от переговоров с ним в ходе его поездки по региону. "Мы не просили о встрече с северокорейцами", - подчеркнул замглавы Госдепартамента США.

Переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна находятся в тупике со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме. Первый замглавы МИД КНДР Чвэ Сон Хи недавно обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном лишь как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса". Она указала, что не видит необходимости в том, чтобы садиться с США за стол переговоров.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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