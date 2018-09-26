 США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2018

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Мир

США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина

Американская администрация намерена ввести санкции в отношении ближнего круга Путина, заявил помощник министра финансов США. Если, конечно, Россия не изменит "враждебное поведение".

Министерство финансов США

Министерство финансов США

Если Россия не прекратит свое "враждебное поведение" на мировой арене, американская администрация введет санкции в отношении лиц из ближайшего окружения Владимира Путина. Об этом в среду, 26 сентября, заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Контекст

О влиянии санкций на российско-американские экономические отношения зашла речь на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ. Репортаж DW. (21.09.2018)

Администрация Трампа помогает Путину добиться цели, недостижимой для него на протяжении 20 лет, пишет Bloomberg. Бизнесмены начинают возвращать средства в российские госбанки. (23.09.2018)

Действия России он назвал "неприемлемыми", ответственность за них должна лежать на ближнем круге Путина, который должен ожидать "издержек и последствий", отметил Биллингсли. О том, что администрация настроена серьезно, свидетельствуют и санкции в отношении близких к Путину олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которые уже лишились значительной части своего состояния, подчеркнул помощник министра финансов.

Между тем, как пишет агентство Bloomberg, санкции администрации Дональда Трампа в отношении России, а также "непредсказуемость Белого дома и Конгресса" США подталкивают российских предпринимателей к репатриации части капиталов. Бизнесмены начинают переводить деньги в российские государственные банки и изменять баланс находящихся в офшорах средств.

Тенденция наметилась еще в апреле, когда под американские ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Администрация Трампа помогает Владимиру Путину "достичь цели, которая оказывалась недоступной для него на протяжении двух десятилетий", а именно добиться репатриации капиталов в РФ, отмечает Bloomberg.

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    Автор: Ирина Филатова


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