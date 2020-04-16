 США выделят 19 млрд долларов на поддержку фермеров из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США выделят 19 млрд долларов на поддержку фермеров из-за коронавируса

Прямые выплаты фермерам и владельцам ранчо в Соединенных Штатах, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, составят 16 миллиардов долларов, а еще 3 миллиарда будут выделены на закупки у фермеров их продукции.

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американским фермерам выделят 19 миллиардов долларов США на поддержку сельского хозяйства и преодоления последствий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп. По его словам, программа будет включать прямые выплаты производителям и массовые закупки мясной, молочной и сельскохозяйственной продукции, которые также направят на помощь нуждающимся. Помощь коснется фермеров и владельцев ранчо, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции.

Министр сельского хозяйства страны Сонни Пердью заявил, что прямые выплаты производителям составят 16 миллиардов долларов, а на закупки у фермеров их продукции будет выделено 3 миллиарда долларов. Кроме того министерство сельского хозяйства США в июле получит дополнительные 14 млрд долларов для помощи фермерам и ранчо.

Фермеры в США были вынуждены уничтожать свои продукты, которые не всегда могли доставить вовремя из-за эпидемии. Также из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер, спрос на некоторые продукты упал. Кроме того, несколько заводов по производству мяса приостановили работу из-за вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников.

В конце марта в США одобрили пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса. Он предусматривает денежные вливания в экономику размером в два триллиона долларов. 

Смотрите также:

  • Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простуды.

    Новый коронавирус из Китая

    Симптомы коронавируса

    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

  • Диаметр коронавируса 2019-nCoV из Китая оставляет от 80 до 160 нанометров.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус под микроскопом

    Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

    Новый коронавирус из Китая

    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

    Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

    Новый коронавирус из Китая

    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 03:43

Берлин: как государство помогает предпринимателям спасти бизнес (08.04.2020)

Контекст

Как власти Берлина помогают предпринимателям выжить в период пандемии

Индивидуальные предприниматели в Германии получают от властей по несколько тысяч евро, чтобы пережить кризис из-за коронавируса. DW встретилась с теми, кому уже выплатили эти деньги. (08.04.2020)  

Пять шоков от коронавируса: что ждет экономику России после пандемии

Ведущие российские экономисты бьют тревогу. По их оценкам, из-за пандемии коронавируса и ее последствий ВВП России может упасть на 10-20%, а среднегодовые цены на нефть не превысят 25 долларов. (08.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как коронавирус повлиял на жизнь в разных странах, рассказывают корреспонденты DW (13.04.2020)  

Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии(16.04.2020)  

Также по теме

Ukrainische Antonow - Flugzeuge im Einsatz gegen Coronavirus

Пандемия коронавируса повысила спрос на украинские "Русланы" и "Мрию" 16.04.2020

"Авиалинии Антонова" завалены коммерческими заказами на доставку медицинских грузов в разные страны мира. DW беседовала с командиром и штурманом экипажа одного из "Русланов".

Deutschland Corona-Pandemie | leere Straßen in Berlin

Как Германии удалось стать европейским лидером в борьбе с COVID-19 16.04.2020

ФРГ заняла второе место в рейтинге стран, эффективно действующих в условиях пандемии коронавируса. Россия - 12 место в списке стран, подверженных рискам. DW поговорила с одним из составителей рейтинга.

USA Russland | humanitäre Hilfe zur Bekämpfung des Coronavirus | Flugzeugs (Antonow-124 )

Гуманитарная помощь и налоги: как правильно помочь в борьбе с COVID-19 17.04.2020

Состоятельные люди по всему миру, в том числе российские бизнесмены, подключились к борьбе с COVID-19. Что нужно учитывать тем, кто хочет пойти по их стопам, - в материале DW.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Грязная нефть "Дружбы" аукнулась год спустя  

Хроника пандемии: Число жертв коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч человек  

Как юному немецкому фанату Tesla на помощь пришел сам Маск  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно