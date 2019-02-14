 США выведут войска из Афганистана с согласия союзников по НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2019

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Европа

США выведут войска из Афганистана с согласия союзников по НАТО

США будут сокращать военное присутствие на Гиндукуше лишь по согласованию с союзниками по НАТО, заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шэнахэн. Он похвалил ФРГ за увеличение расходов на оборону.

И. о. министра обороны США Патрик Шэнахэн и генсек НАТО Йенс Ситолтенберг в Брюсселе

И. о. министра обороны США Патрик Шэнахэн и генсек НАТО Йенс Ситолтенберг в Брюсселе

Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Афганистане без согласования с союзниками по НАТО, заявил в четверг, 14 февраля, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн по окончании встречи с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Вывод войск будет координированным, мы работаем вместе", - заверил Шэнахэн. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение об операции в Афганистане страны альянса принимали совместно и вместе же примут решения о будущем этой миссии. 

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана половину из 14 тысяч американских солдат, которые в настоящее время размещены на Гиндукуше и составляют костяк миссии НАТО "Решительная поддержка". Без поддержки со стороны США, особенно в сфере авиации и транспорта, продолжение миссии НАТО стало бы невозможным.

Контекст

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Обеспокоенность союзников

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что партнеры США по НАТО "выразили американцам обеспокоенность" по поводу последствий сокращения американского присутствия в Афганистане для миссии альянса в этой стране. По ее словам, Шэнахэн заверил, что США не будут принимать единоличных решений, наоборот, "каждый стратегический шаг в Афганистане будет обсуждаться в кругу министров обороны стран НАТО". И. о. главы Пентагона также гарантировал, что "вопрос о международном присутствии в Афганистане будет зависеть от прогресса в деле мирного урегулирования в этой стране".

США в настоящее время ведут прямые переговоры с исламским радикальным  движением "Талибан" о мирном урегулировании в Афганистане. Йенс Столтенберг высказался за скорейшее вовлечение в переговорный процесс афганского правительства, которое, по его словам, должно играть ключевую роль в мирном процессе.

Он напомнил, что государства НАТО на саммите в июле 2018 года договорились финансировать миссию в Афганистане до конца 2024 года. Мирное урегулирование в этой стране станет возможным, лишь  если альянс даст "Талибану" ясный сигнал, что "тот никогда не одержит победу на поле боя", указал генсек НАТО.

Военные расходы Германии

На встрече в Брюсселе Патрик Шэнахэн похвалил Германию за важный вклад в миссию НАТО в Афганистане, а также за увеличение ассигнований на оборону. Из 100 млрд долларов, которые страны НАТО дополнительно выделили на оборонные нужды в 2017-2020 годах, 30 млрд долларов поступили из Германии, напомнил и.о. главы Пентагона, отметив, что это "значительный рост" и "очень важно".

В то же время Шэнахэн подчеркнул, что этого мало, учитывая масштаб угроз. "Расходы нужно увеличивать", - указал он.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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США: непростой путь из Афганистана

 

Контекст

Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

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