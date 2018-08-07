 США возобновили санкции в отношении Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2018

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Мир

США возобновили санкции в отношении Ирана

Вступили в силу штрафные меры Вашингтона в отношении автопрома Ирана, его валюты и торговли золотом и драгметаллами. 5 ноября санкции затронут иранский энергетический сектор.

Флаги США и Ирана

США во вторник, 7 августа, возобновили санкции в отношении Ирана, приостановленные в 2015 году в рамках соглашения по атомной программе Тегерана. В соответствующем указе, который президент США Дональд Трамп подписал накануне, отмечается, что штрафные меры вводятся снова, чтобы оказать экономическое давление на иранский режим, от которого исходит "целый ряд угроз", в частности, разработка и распространение ядерного и других видов вооружений, поддержка террористически группировок и "злонамеренные действия" Корпуса стражей исламской революции.

Контекст

У ученых, исследующих экономические санкции, нет единого мнения в том, насколько эффективен такой инструмент. Но они полагают, что новые санкции США в отношении Ирана - ошибка. (22.05.2018)

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Возобновление санкционного режима проходит в два этапа. Так, 7 августа снова вступили в силу штрафные меры в отношении автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также иранской валюты риал. В частности, запрещаются продажа и поставка в Иран продукции и услуг, связанных с иранских автопромом, а также финансовые операции с риалом.

Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон возобновит действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком. В частности, будут запрещены сделки с Национальной иранской нефтяной компанией и ее иранской "дочкой" Naftiran Intertrade.

ЕС защитит европейские компании от санкций

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Евросоюз выступает против возобновления американских санкций против Ирана и объявил о вступлении в силу 7 августа закона, предоставляющего европейским компаниями защиту от них.

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  • Очередь за хлебом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто проигрывает от кризиса

    Цены на основные виды продуктов питания, такие как хлеб, растут все больше, несмотря на то, что многие из них субсидируются государством. Уровень инфляции за период с марта 2012 года по март 2013 года составил более 30 процентов. Иногда в продаже было так мало куриного мяса, что как только оно появлялось, начинались беспорядки и выстраивались длинные очереди.

  • Очередь за рисом

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    Рис является основным продуктом питания в иранских семьях. Индийский рис был самым дешевым на рынке, потому что имел дурную славу из-за высокого содержания мышьяка. А сейчас люди стоят в очереди даже за ним.

  • Женщины в аптеке

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Нехватка лекарств

    В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

  • Продавец на рынке среди лотков

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Девальвация национальной валюты

    Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала.

    Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер


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