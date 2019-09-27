 США вновь направляют в Саудовскую Аравию дополнительный контингент | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2019

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Мир

США вновь направляют в Саудовскую Аравию дополнительный контингент

Пентагон одобрил отправку в Саудовскую Аравию двух эскадрилий истребителей, зенитно-ракетных комплексов Patriot и противоракетного комплекса THAAD. Вашингтон намерен защищать свои интересы в регионе.

Противоракетный комплекс наземного базирования THAAD

Противоракетный комплекс наземного базирования THAAD

США  направляют в Саудовскую Аравию дополнительный контингент военнослужащих и две эскадрильи истребителей. Кроме того, Вашингтон предоставит Эр-Рияду два зенитно-ракетных комплекса Patriot и противоракетный комплекс наземного базирования THAAD, заявили в министерстве обороны Соединенных Штатов в пятницу, 11 октября.

Таким образом, с начала сентября США одобрили отправку в королевство около 3 тысяч американских военнослужащих. В частности, в конце сентября в Саудовскую Аравию были направлены 200 человек, зенитно-ракетные комплексы Patriot и четыре радиолокационные системы для укрепления обороны королевства.

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Вашингтон не стремится к конфликту с иранским режимом, вновь заявили в Пентагоне. Однако Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в регионе, чтобы быть готовыми ответить на любой кризис и защищать свои силы и интересы, подчеркнуло ведомство.

Атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Представитель МВД Саудовской Аравии 14 сентября сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Причиной возгорания стала атака беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и обвинил Иран в причастности к атакам. Германия, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия также возложили на Тегеран ответственность за инциденты, однако тот отверг обвинения.

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  • Протесты в Иране (фото из архива)
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    Автор: Наталья Позднякова


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Сообщение Минобороны США

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