 США вводят санкции против 12 российских компаний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2018

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Мир

США вводят санкции против 12 российских компаний

Кибероружие, подводные работы, военно-космическая отрасль и военное сотрудничество с Ираном - этой деятельностью занимаются компании, подпавшие под новые санкции США.

Символическое изображение киберугрозы

Министерство торговли США вводит санкции в отношении 12 российских компаний, преимущественно связанных с деятельностью военно-промышленного комплекса России. Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра США во вторник, 25 сентября. Санкции должны вступить в силу 26 сентября.

Контекст

Продуктовые контрсанкции помогли импортозамещению в России, однако в целом плохо сказались на экономике страны, считают эксперты. Кроме того, санкции негативно повлияли на качество продуктов. (07.08.2018)

Администрация Трампа помогает Путину добиться цели, недостижимой для него на протяжении 20 лет, пишет Bloomberg. Бизнесмены начинают возвращать средства в российские госбанки. (23.09.2018)

Три компании, по данным РБК, попали в санкционный список в связи со злонамеренной деятельностью в киберпространстве. Две компании - за деятельность, связанную с военно-морским флотом России, в частности за подводные работы, которые могут представлять угрозу коммуникации между США и Европой. Пять компаний пострадали за участие в работе военно-космической отрасли. И еще одна компания участвовала в иранской ракетной программе.

Между тем, как пишет агентство Bloomberg, санкции администрации Дональда Трампа в отношении России, а также "непредсказуемость Белого дома и Конгресса" США подталкивают российских предпринимателей к репатриации части капиталов . Бизнесмены начинают переводить деньги в российские государственные банки и изменять баланс находящихся в офшорах средств.

Тенденция наметилась еще в апреле, когда под американские ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Администрация Трампа помогает Владимиру Путину "достичь цели, которая оказывалась недоступной для него на протяжении двух десятилетий", а именно добиться репатриации капиталов в РФ, отмечает Bloomberg.

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    Автор: Ирина Филатова


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документ размещен на сайте Федерального реестра США

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