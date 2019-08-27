 США вводят санкции против окружения духовного лидера Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

США вводят санкции против окружения духовного лидера Ирана

С помощью санкций против окружения аятоллы Али Хаменеи США надеются перекрыть финансирование лиц, ответственных за "радикальную повестку дня" в Иране.

Руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи

Руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи

США вводят санкции против девяти лиц, относящихся к окружению духовного лидера страны, руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства финансов США, опубликованном в понедельник, 4 ноября. Как говорится в документе, США считают  аятоллу Хаменеи и его приближенных ответственным за "радикальную повестку дня в Иране", к которой относятся, кроме прочего, пытки и давление на мирное население.

Целью санкций является воспрепятствование финансированию "теневой сети подчиняющихся Хаменеи вооруженных сил и внешнеполитических советников", "которые годами угнетали иранский народ, распространяли терроризм и политику дестабилизации по всему миру", указывается в сообщении.

Санкции США против сына и советников Хаменеи

Среди лиц, против которых направлены вышеназванные санкции, - один из сыновей Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, советник по международным делам иранского лидера Али Акбар Велаяти, начальник генерального штаба ВС Ирана и представители судебной системы. Полный список лиц, на которых распространяются санкции, опубликован на сайте министерства финансов США.

Контекст

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые высказался по поводу протестов в стране. "Враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку", - считает он. (02.01.2018)

Акции протеста в разных городах страны, организованные сторонниками радикального духовенства Ирана, переросли в массовые митинги против экономической ситуации и власти мулл и аятолл. (02.01.2018)

Решение о введении США новых санкций против Тегерана было принято в сороковую годовщину штурма местными студентами американского посольства в Иране. После того как в 1979 году иранские студенты взяли штурмом посольство США в Тегеране, 52 дипломата оказались в заложниках. Этот конфликт длился 444 дня. По случаю сорокалетней годовщины штурма посольства США в Иране 4 ноября тысячи людей вышли на улицы Тегерана на антиамериканские демонстрации.

В иранском МИД назвали новые санкции "признаком отчаяния США".

В то же время в МИД Ирана называют санкции США "признаком отчаяния". 3 ноября аятолла Хаменеи заявил, что Иран не поддастся на давление США и не пойдет на переговоры с Вашингтоном. "Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на 100 процентов неправда, - отметил Хаменеи. - Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались с северокорейскими чиновниками даже выражали любовь к ним! Но они ни на йоту не ослабили санкции", - написал Хаменеи в Twitter.

Двумя днями ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкций против Ирана, которые должны затронуть строительный сектор и иранскую ракетную программу. Ожидается, что под ограничения подпадут четыре вида материалов, которые Тегеран может использовать для создания ядерного оружия.

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    Автор: Наталья Позднякова


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Санкции США против Ирана - хроника противостояния

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Ссылки в интернете

Пресс-релиз Минфина США о санкциях против окружения аятоллы Али Хаменеи

Пресс-релиз Минфина США о санкциях против окружения аятоллы Али Хаменеи

Сведения информагентства ТАСС об аятолле Али Хаменеи

Сведения информагентства ТАСС об аятолле Али Хаменеи

Аудио- и видеофайлы по теме

США против Ирана: Берлин, Лондон и Париж поддержали позицию Трампа. DW Новости  

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Конфликт США с Ираном и почему Помпео не поехал в Москву. DW Новости  

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