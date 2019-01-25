 США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2019

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Мир

США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

Государственный нефтяной концерн Венесуэлы подпадает под американские санкции, однако продолжит работу. Все вырученные средства будут переводиться на счета, к которым не будет доступа у режима Мадуро.

Добыча нефти в Венесуэле

Власти США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под санкции попадает государственный нефтяной концерн PdVSA, сообщил в понедельник, 28 января, министр финансов США Стивен Мнучин.

Контекст

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

Акции против правительства Николаса Мадуро необходимы во всей Венесуэле, заявил Хуан Гуайдо. Кроме того, он призвал Лондон не выдавать "нелегитимному и клептократическому режиму" Мадуро золотые резервы страны. (28.01.2019)

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, не будет.

Несмотря на санкции, американские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от венесуэльских поставок, продолжат работу, как и американская дочка PdVSA под названием CITGO. Условием продолжения их деятельности является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, тем временем объявил о грядущей схеме руководства PdVSA и CITGO. Об этом гласит указ, вывешенный им в своем Twitter. Указ подписан Гуайдо в качестве президента Национальной ассамблеи и временно исполняющего обязанности президента страны. США признали Гуайдо в качестве легитимного главы государства.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

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