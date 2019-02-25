США ввели санкции против четырех венесуэльских губернаторов

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против чиновников из окружения главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В связи с "коррупцией и воспрепятствованием доставке жизненно важной гуманитарной помощи" в черный список включены губернаторы венесуэльских штатов Сулия, Апуре, Варгас и Карабобо - Омар Хосе Прието, Рамон Алонсо Каррисалес, Хорхе Луис Гарсия и Рафаэль Алехандро Лакава. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщило министерство финансов США.

Вашингтон заморозил все их активы на территории США, а также запретил американским гражданам заключать с ними любые сделки. Кроме того, в заявлении, в частности, указывается, что Прието угрожал оппозиционным лидерам в своем штате, которые помогали организовать поставки гуманитарной помощи. Каррисалес обвиняется в причастии к "вопиющим репрессиям в отношении тех, кто выступает за демократию", а Лакава называется давним другом Николаса Мадуро.

Пенс предупредил о скором введении новых санкций

Вице-президент США Майк Пенс на встрече Группы Лимы в Боготе в тот же день отметил, что губернаторы несут ответственность за произошедшие два дня назад столкновения военных с активистами на границе с Колумбией. По его словам, они блокировали поставки гуманитарной помощи и подавляли мирные демонстрации. Одновременно Пенс сообщил, что в ближайшие дни США введет новые, еще более жесткие санкции в отношении венесуэльского руководства. Они затронут финансовый сектор страны.

Насильственное предотвращение режимом Мадуро гуманитарных поставок еще более укрепило решимость администрации США оказывать содействие провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуайдо, отметил Пенс. Вашингтон "на сто процентов" поддерживает Гуайдо, подчеркнул он.

Между тем также присутствующий на встрече в Боготе Хуан Гуайдо обратился к другим государствам региона с просьбой поддержать смену власти в его стране. Мадуро противозаконно возглавляет венесуэльское государство, подчеркнул он. Его правление угрожает "стабильности континента", подчеркнул Гуайдо.

Противостояние усилилось

В выходные, 23 и 24 февраля, противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли не менее четырех человек, более 300 получили ранения.

Большая часть гуманитарного груза, который пытались доставить в Венесуэлу фуры из Колумбии, была уничтожена в результате пожара, после того, как Боливарская национальная полиция (PNB) обстреляла грузовики зарядами со слезоточивым газом.

Массовые акции протеста в Венесуэле начались 22 января после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран ЕС, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Граница на замке 23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Слезоточивый газ против гумпомощи Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Гуайдо запрещено покидать страну 22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Благотворительный концерт Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты "Руки прочь от Венесуэлы" Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Мадуро - нелегитимный президент? Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Из спикера в президенты Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Всеобщая поддержка На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Американские санкции Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты "Тихий геноцид" Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты Дни Мадуро на посту президента сочтены? ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле. Автор: Александра Елкина

