 США ввели санкции против турецких министров из-за ареста пастора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.08.2018

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Мир

США ввели санкции против турецких министров из-за ареста пастора

В связи с арестом в Турции пастора Эндрю Брансона Вашингтон ввел санкции против турецкого главы МВД и министра юстиции. Анкара пригрозила США ответными шагами.

Эндрю Брансон

Эндрю Брансон

В связи с конфликтом по поводу содержания под домашним арестом американского пастора США ввели санкции в отношении двух турецких министров. Меры, о которых Белый дом объявил в среду, 1 августа, затронули министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

Почти неделей ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Анкары освободить Эндрю Брансона, проведшего почти два года в турецкой тюрьме, и предупредил, что Соединенные Штаты готовы наложить "жесткие санкции" на своего союзника по НАТО.

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В свою очередь, турецкое правительство осудило штрафные меры США. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, санкции "не останутся не отвеченными". "Без сомнения, это существенно навредит конструктивным усилиям, предпринятым для решения спорных вопросов между двумя странами", - отметил Чавушоглу. Попавший под действие санкций Абдулхамит Гюль заявил, что не владеет имуществом или денежными средствами за пределами Турции.

Дело пастора Эндрю Брансона

В конце июля 50-летний евангелический пастор Брансон, заключенный в турецкую тюрьму в 2016 году, был выпущен судом в Измире из-под стражи под домашний арест. Вместе с тем суд запретил пастору покидать страну. Судебный процесс над ним начнется 12 октября. В вину Брансону ставится сотрудничество с проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом и с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Пастору, который отвергает все обвинения, грозит 35 лет лишения свободы.

До своего ареста Эндрю Брансон более 20 лет жил с семьей в Измире на западном побережье Турции, он был настоятелем небольшой церкви.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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