 США ввели санкции против России за связи с КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2018

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Мир

США ввели санкции против России за связи с КНДР

Под новые санкции США подпали три компании РФ, шесть судов и два гражданина России. Меры введены из-за работы с КНДР и действий Москвы в киберпространстве.

Министерство финансов США

Министерство финансов США

США ввели санкции против двух граждан России, трех компаний РФ и шести судов под ее флагом из-за сотрудничества с Северной Кореей. Об этом во вторник, 21 августа, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Контекст

США вводят новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. Какие именно - пока не ясно. А ведь Владимир Путин так хотел бы это узнать, полагает карикатурист Сергей Елкин. (09.08.2018)

Новые санкции, которые США ввели против России из-за отравления Скрипалей, по сути своей - шаг в верном направлении. Вопрос лишь, какие цели преследует Вашингтон на самом деле, пишет FAZ. (10.08.2018)

Под ограничительные меры подпали судоходные компании "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, которые базируются во Владивостоке, а также суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан", "Севастополь" и "Патриот". Соединенные Штаты полагают, что эти суда и компании участвовали в перевозке продукции в КНДР, поставки которых запрещают ранее введенные против Северной Кореи санкции ООН и Вашингтона.

"В связи с действиями России в киберпространстве"

США также ввели санкции против компании Vela-Marine, которая занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением, и граждан РФ Антона Нагибина и Марины Царевой "в связи с действиями России в киберпространстве".

Нагибин и Царева связаны с компанией "Дайвтехносервис", которая ранее подпала под ограничительные меры Вашингтона. За связи с той же компанией в новом санкционном списке также оказалась словацкая фирма Lacno.

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    Автор: Елена Барышева


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