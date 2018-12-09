 США ввели санкции против ″правой руки″ Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2018

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Мир

США ввели санкции против "правой руки" Ким Чен Ына

Под ограничительные меры Вашингтона, введенными в связи с "продолжающимися серьезными нарушениями прав человека", подпали три высокопоставленных северокорейских чиновника.

Министерство финансов США в Вашингтоне

Министерство финансов США в Вашингтоне

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) - подразделение Минфина США - ввело адресные санкции в отношении трех высокопоставленных северокорейских чиновников в связи с "продолжающимися серьезными нарушениями прав человека и цензурой" в КНДР. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщили в пресс-службе министерства.

Речь идет о Чхве Рен Хэ, члене президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, считающемся правой рукой северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Два других фигуранта - министр госбезопасности Чен Кен Тхэк и директор департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо.

Счета и активы данных физлиц замораживаются, американским гражданам и компаниям запрещается совершать с ними какие-либо операции.

"Напоминание о смерти американского студента"

Министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение штрафных мер, отметил "злоупотребления" северокорейского режима, направленные на "подавление и контроль над населением".

Контекст

Северная Корея согласилась пойти на существенные уступки в процессе денуклеаризации и сближения с Сеулом. Тем не менее эксперты сомневаются, что Ким Чен Ын выполнит свои обещания. (19.09.2018)

Эксперты ООН возложили ответственность за преступления лично на северокорейского диктатора Ким Чен Ына. В спецдокладе приводятся многочисленные факты грубых нарушений прав человека. (18.02.2014)

Кроме того, как подчеркивают в Вашингтоне, данный шаг должен "послужить напоминанием КНДР", виновной в жестоком обращении с американским студентом Отто Уормбиром.

Гражданин США был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению в краже пропагандистского плаката из гостиничного номера. Он провел в заключении 17 месяцев, из которых 15 пробыл в состоянии комы, а 13 июня 2017 года был отправлен в США. Спустя шесть дней американец скончался.

Прибыл в США в вегетативном состоянии

По свидетельству родственников, Уормбир прибыл домой в вегетативном состоянии. Как утверждала северокорейская сторона, в тюрьме студент заболел ботулизмом и впал в кому, приняв снотворное.

В Вашингтоне назвали эти утверждения сомнительными. По мнению американских врачей, повреждения головного мозга могли возникнуть у Уормбира от нехватки кислорода. 

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    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

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    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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