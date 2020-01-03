 США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2020

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Мир

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

С точки зрения Вашингтона, министр Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриас несет ответственность за нарушения прав человека в Венесуэле.

Министр революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриас

Вашингтон запретил министру революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтре Фриасу въезд на территорию США

США обвинили министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтру Фриаса в масштабном нарушении прав человека и запретили ему и его детям Деборе Синтре Гонсалес и Леопольдо Синтре Гонсалесу въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в четверг, 2 января.

Будучи военным министром, Синтра Фриас несет ответственность за поддержку режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил Помпео. Кроме того, по словам главы американской дипломатии, кубинский политик причастен к масштабному нарушению прав человека и проявлениям насилия в Венесуэле, включая пытки и жестокое, унизительное, негуманное обращение с венесуэльцами, выступающими против Мадуро. 

"Международное сообщество ясно видит, как ужасно обстоят дела с демократией на Кубе, - подчеркнул Помпео. - И по отношению к ее собственным гражданам, и по отношению к венесуэльцам". При этом дипломат призвал правительства других стран и международные организации заставить Гавану понести ответственность за причастность к нарушениям прав человека и основных свобод на Кубе, в Венесуэле "и за их пределами".

Контекст

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Отношения между Кубой и США

В ноябре 2019 года Госдеп США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи, которого Вашингтон также обвинили в причастности к "грубым нарушениям прав человека в Венесуэле". Ему и двум его детям был запрещен въезд в США.

Дипломатические отношения между США и Кубой были расторгнуты в 1961 году и восстановлены лишь в 2015 году, при тогдашнем президенте США Бараке Обаме. Однако после избрания на пост главы американского государства Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Гаваной вновь стали ухудшаться. В октябре 2019 года Министерство транспорта США издало указ, прекращающий авиасообщение со всеми аэропортами Кубы за исключением аэропорта в Гаване.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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Ссылки в интернете

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о введении санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса

Аудио- и видеофайлы по теме

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Новый президент Кубы - конец эпохи Кастро?  

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