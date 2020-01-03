США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы

США обвинили министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтру Фриаса в масштабном нарушении прав человека и запретили ему и его детям Деборе Синтре Гонсалес и Леопольдо Синтре Гонсалесу въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в четверг, 2 января.

Будучи военным министром, Синтра Фриас несет ответственность за поддержку режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил Помпео. Кроме того, по словам главы американской дипломатии, кубинский политик причастен к масштабному нарушению прав человека и проявлениям насилия в Венесуэле, включая пытки и жестокое, унизительное, негуманное обращение с венесуэльцами, выступающими против Мадуро.

"Международное сообщество ясно видит, как ужасно обстоят дела с демократией на Кубе, - подчеркнул Помпео. - И по отношению к ее собственным гражданам, и по отношению к венесуэльцам". При этом дипломат призвал правительства других стран и международные организации заставить Гавану понести ответственность за причастность к нарушениям прав человека и основных свобод на Кубе, в Венесуэле "и за их пределами".

Отношения между Кубой и США

В ноябре 2019 года Госдеп США ввел санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи, которого Вашингтон также обвинили в причастности к "грубым нарушениям прав человека в Венесуэле". Ему и двум его детям был запрещен въезд в США.

Дипломатические отношения между США и Кубой были расторгнуты в 1961 году и восстановлены лишь в 2015 году, при тогдашнем президенте США Бараке Обаме. Однако после избрания на пост главы американского государства Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Гаваной вновь стали ухудшаться. В октябре 2019 года Министерство транспорта США издало указ, прекращающий авиасообщение со всеми аэропортами Кубы за исключением аэропорта в Гаване.

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