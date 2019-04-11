 США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2019

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Мир

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Хорхе Арреасу обвиняют в том, что он способствует подавлению демократических устремлений населения Венесуэлы. Кроме глав МИД под санкции попала судья за преследование оппозиционеров.

Хорхе Арреаса на трибуне ООН

Хорхе Арреаса на трибуне ООН

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства в пятницу, 26 апреля.

"США не будут стоять в стороне и смотреть, как нелегитимный режим Мадуро отнимает богатство и право на демократию у своего народа", - говорится в документе. - Ведомство будет продолжать преследовать коррумпированных чиновников Мадуро, в том числе тех, кому поручено ведение дипломатии и правосудие от имени этого незаконного режима".​

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Зять бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса Арреаса занимает пост главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы с августа 2017 года. Госдепартамент США в пятницу обвинил его в том, что он является важным инструментом в действиях главы Венесуэлы Николаса Мадуро по подавлению демократических устремлений населения страны.

Помимо Арреасы в санкционный список внесли и судью Венесуэлы Кароль Падилью. Применение санкций к ней должно напомнить о том, что попытки преследования лидера оппозиции, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и его сторонников, будут иметь негативные последствия.

Минфин США заблокировал все имущество и собственность Арреаса и Падильи в США. Санкции предполагают также запрет на любые сделки с ними гражданам и компаниям из США.

"Санкции США не должны быть постоянными, они призваны обеспечить позитивное изменение поведения", - заключается в сообщении американского ведомства.

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    Автор: Александра Елкина


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