 США ввели санкции в отношении нефтяного танкера Adrian Darya 1 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.08.2019

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Мир

США ввели санкции в отношении нефтяного танкера Adrian Darya 1

По информации госсекретаря США Майкла Помпео, нефтяной танкер, покинувший Гибралтар, направляется в Тартус, хотя власти Ирана уверяли, что судно не пойдет в Сирию.

Флаг Ирана на танкере Adrian Darya 1 у побережья Гибралтара

Флаг Ирана на борту танкера Adrian Darya 1

США ввели санкции в отношении нефтяного танкера Adrian Darya 1, ранее называвшегося Grace 1, а также его капитана. Подобные суда позволяют иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) перевозить большое количество нефти, говорится в сообщении министерства финансов Соединенных Штатов, опубликованном в пятницу, 30 августа. По мнению ведомства, КСИР пытается маскировать этот груз и незаконно продавать его с целью финансирования враждебной деятельности режима и пропаганды терроризма.

"Пусть это будет уроком для всех, кому хочется поддержать перевозку иранской нефти, предназначенной для жестокого режима Асада", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что судно направляется в сирийский порт, несмотря на заверения властей Исламской Республики. "У нас есть заслуживающая доверия информация, что танкер следует в Тартус. Я надеюсь, что он сменит курс. Доверять Зарифу было большой ошибкой", - написал Помпео в своем микроблоге Twitter. По его словам, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Зариф гарантировал Лондону, что судно не направится в Сирию.

Задержание танкера в Гибралтаре и действия КСИР в Ормузском проливе

В июле власти британской заморской территории Гибралтар задержали по запросу США к Великобритании танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Ряд информагентств сообщили, что судно везло нефть из Ирана. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики.

Контекст

В связи с предполагаемым нападением на два танкера в Оманском заливе вновь обострился конфликт между США и Ираном. Между тем Ормузский пролив имеет большое значение для мировой нефтеторговли. (17.06.2019)

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

Спустя две недели бойцы иранского КСИР задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства. Этот танкер остается во власти Исламской Республики до сегодняшнего дня.

В середине августа Grace 1 разрешили продолжить свой путь. Гибралтар отказал Вашингтону в требовании повторно задержать судно. Европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана, пояснили в Гибралтаре. Кроме того, Корпус стражей исламской революции, которому принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Соединенного Королевства и Гибралтара не считается террористической организацией, как в США, обосновали свою позицию власти британской заморской территории. В ответ суд в США выдал ордер на арест танкера.

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