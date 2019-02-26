 США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.07.2019

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Мир

США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана

Глава иранского МИД Зариф назван Вашингтоном "международным олицетворением" иранского режима. Против Зарифа введены санкции, что может углубить кризис в отношениях между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, апрель 2019 г.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, апрель 2019 г.

Администрация США внесла министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в санкционный список. Как сообщается из правительственных кругов в среду, 31 июля, в отношении Зарифа введены санкции из-за того, что министр является "международным олицетворением режима, который проводит пропагандистские и дезинформационные кампании в поддержку ядерной программы Ирана, баллистических ракет и террористических сетей".

Контекст

Для США очевидно, что ответственность за взрывы на двух танкерах в Оманском заливе несет Иран. Пока что в качестве доказательств предъявлены видеозапись и 13 фотографий. Но насколько они достоверны? (28.06.2019)

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

Новые санкции, введенные в отношении Зарифа, считающегося "умеренным" политиком, могут еще больше усилить напряженность между США и Ираном, отмечает агентство dpa. При этом Зариф сможет и в дальнейшем посещать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Ранее, в июне, США ввели санкции в отношении главы Ирана, аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном. Последовавшие за этим санкции в отношении нефтяного и банковского секторов в Вашингтоне хотят принудить Иран к заключению новой сделки на более жестких условиях. 59-летний Мохаммад Джавад Зариф, учившийся в США в университете Сан-Франциско, участвовал в подготовке ядерного соглашения. Кроме того, Зариф был постпредом Ирана при ООН с 2002 по 2007 годы.

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    Автор: Наталья Позднякова


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