 США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2018

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Мир

США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Госдеп США объявил о введении с 22 августа штрафных мер в отношении РФ за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Через три месяца может последовать второй раунд санкций.

Солдаты в защитных костюмах на месте отравления Скрипалей в Лондоне

США введут новые санкции в отношении России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду, 8 августа, сообщается на сайте Госдепартамента США.

По оценке американских властей, правительство РФ применило химическое оружие, нарушив международное право, и сделало это в отношении собственных граждан, отмечается в сообщении. С этим и связано введение штрафных мер.

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Террористов или криминалитет не стоит рассматривать в качестве производителя этого ОВ. Тут нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", - полагает Трапп. (04.04.2018)

Ожидается, что санкции вступят в силу 22 августа. Какие именно меры будут применены, в Госдепе не уточняют. По данным телеканала NBC , ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. Сейчас вопрос о поставках таких приборов решается в каждом отдельном случае. Новые штрафные меры могут предотвратить в будущем экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов, передает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

Вскоре Москву может ждать второй раунд санкций

По данным NBC, если Москва в течение трех месяцев не предоставит "надежных гарантий" того, что не будет впредь использовать химическое оружие, и не согласится на допуск инспекторов ООН, то ее ожидает второй раунд санкций. В таком случае может быть понижен уровень дипломатических отношений между странами, введен запрет на рейсы "Аэрофлота" в США и отменен "почти весь импорт и экспорт", сообщает телеканал.

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

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  • Полиция в Эймсбери

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    Смерть Дон Стерджес

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  • Гэвин Уильямсон

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    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

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  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

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    400 предметов для анализа

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  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Госдепа

Статья NBC

Аудио- и видеофайлы по теме

Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?  

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"  

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