 США введут второй пакет санкций в отношении РФ в связи с делом Скрипалей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2019

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Мир

США введут второй пакет санкций в отношении РФ в связи с делом Скрипалей

Спустя почти год после вступления в силу первого пакета санкций Дональд Трамп подписал указ о новом раунде штрафных мер в отношении России из-за отравления Скрипалей, сообщают американские СМИ.

US Präsident Donald Trump (Getty Images/M. Tama)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о втором раунде санкций в отношении России в связи с отравлением в британском Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Об этом вечером 1 августа сообщило американское издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников в США. Администрация Трампа пока никак не прокомментировала эту информацию.

Контекст

Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - это сказка для тех, кто готов верить любым гостям Маргариты Симоньян, и ложь для внутреннего пользования, уверен Иван Преображенский. (13.09.2018)

Принятие новых ограничительных мер - часть "более широкой стратегии" Вашингтона по России, пояснила замгоссекретаря Томпсон. (16.05.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Введение второго пакета санкций предусмотрено американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием, который был принят в 1991 году. В законе говорится, что президент США обязан ввести второй пакет санкций, если он не может установить, что подозреваемая страна прекратила использование химического оружия. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.  

Первый пакет санкций в отношении России, предусмотренный тем же законом, Вашингтон ввел в августе 2018 года. Штрафные меры предусматривали запрет на поставки в Россию товаров и услуг для оборонного сектора, запрет на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи.

Трамп подписал указ о введении второго раунда штрафных мер в отношении России после того, как в конце июля лидеры Комитета по иностранным делам в Палате представителей, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл МакКоул, направили в Белый дом письмо, потребовав "немедленных действий по возложению на Россию полной ответственности за вопиющее использование химического оружия в Европе". Конгрессмены также указали на тот факт, что закон 1991 года предписывает введение нового раунда санкций в течение трех месяцев, в то время как со времени отравления Скрипалей прошло уже больше года.

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  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 14:43

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости

Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Письмо конгрессменов в Белый дом о введении второго раунда санкций в связи с делом Скрипаей

Письмо конгрессменов в Белый дом о введении второго раунда санкций в связи с делом Скрипаей

Сайт издания Politico

Сайт издания Politico

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости  

Боширов и Петров: кем солсберецкие отравители являются на самом деле - DW Новости  

Шпионы Путина наследили в Солсбери: Запад грозит Кремлю новыми санкциями - DW Новости  

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