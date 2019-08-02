США введут второй пакет санкций в отношении РФ в связи с делом Скрипалей

Спустя почти год после вступления в силу первого пакета санкций Дональд Трамп подписал указ о новом раунде штрафных мер в отношении России из-за отравления Скрипалей, сообщают американские СМИ.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о втором раунде санкций в отношении России в связи с отравлением в британском Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Об этом вечером 1 августа сообщило американское издание Politico со ссылкой на двух неназванных чиновников в США. Администрация Трампа пока никак не прокомментировала эту информацию.
Введение второго пакета санкций предусмотрено американским законом о контроле над химическим и биологическим оружием, который был принят в 1991 году. В законе говорится, что президент США обязан ввести второй пакет санкций, если он не может установить, что подозреваемая страна прекратила использование химического оружия. Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Первый пакет санкций в отношении России, предусмотренный тем же законом, Вашингтон ввел в августе 2018 года. Штрафные меры предусматривали запрет на поставки в Россию товаров и услуг для оборонного сектора, запрет на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и оказание России финансовой помощи.
Трамп подписал указ о введении второго раунда штрафных мер в отношении России после того, как в конце июля лидеры Комитета по иностранным делам в Палате представителей, демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл МакКоул, направили в Белый дом письмо, потребовав "немедленных действий по возложению на Россию полной ответственности за вопиющее использование химического оружия в Европе". Конгрессмены также указали на тот факт, что закон 1991 года предписывает введение нового раунда санкций в течение трех месяцев, в то время как со времени отравления Скрипалей прошло уже больше года.
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