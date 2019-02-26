Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков

Меры соцподдержки, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, он просчитывал "в столбик", поведала вице-премьер Голикова. Карикатурист Сергей Елкин о новом тренде от президента РФ.
В послании к Федеральному собранию Владимир Путин пообещал согражданам много денег и гиперзвуковое оружие. Ничего нового в этом нет, считает Константин Эггерт. (20.02.2019)
Какой маневр придумал президент РФ со льготами по налогу на квартиры и есть ли за границей органические продукты? DW проанализировала полное обещаний послание Путина. (20.02.2019)