Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков

Российская политика в карикатурах

Кому в российской власти нужен переводчик?

Задержанный сенатор Арашуков на допросе в СК попросил предоставить ему переводчика. Сергей Елкин задумался, у кого еще из его коллег в Совфеде могут быть проблемы с русским языком.