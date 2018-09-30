Счет жертв природной катастрофы в Индонезии пошел на тысячи

Президент Индонезии Джоко Видодо в воскресенье, 30 сентября, сообщил о не менее 1200 погибших в результате землетрясений и цунами. По данным издания The Jakarta Post, под завалами могут находиться еще до двух тысяч жертв.

По информации Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), более 16 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В гуманитарной помощи нуждаются около 2,4 млн человек, отмечает ведомство, представитель которого в числе "крайне необходимого" назвал "топливо, питьевую воду, медперсонал, палатки, электричество, продовольствие". Власти страны запросили международную помощь.

Координация спасательных операций затруднена

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября около 18:00 по местному времени (14:00 мск). Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властями была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и самым близким к эпицентру землетрясения городом Дунгала была оборвана.

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы. Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис. Ранее для получения детальных карт пострадавшего района была задействована спутниковая система Copernicus.

Представитель Госдепартамент США Хизер Нойерт заявила о готовности страны предоставить помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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