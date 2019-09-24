Супружеская измена по-немецки: кто, как, почему

Неверность супруга или супруги - самая частая в Германии причина развода. То есть и здесь обманывают жен и мужей. Как часто? И почему немцы пускаются в любовные похождения?
Если говорить о любвеобильности и сексе, то у немцев здесь не слишком фривольная репутация: Германию не сравнить с Францией или, скажем, с Италией. Так, во всяком случае, считается. Недавний опрос, проведенный по заказу журнала Playboy социологическим институтом Mafo.de, показал, что все же неверных мужей и жен и в Германии немало: каждый пятый хотя бы раз изменял жене/мужу. Причем, женщины, судя по опросу, делают это даже чаще, чем мужчины.
Правда, это существенно меньше, чем в Италии или во Франции (там более половины мужчин и около трети женщин признаются в адюльтере), но все же ясно, что примерные семьянины встречаются в Германии реже, чем до сих пор считалось.
Постельное разочарование и сексуальная неудовлетворенность
Кстати, причины супружеской неверности мужчины и женщины называют разные. Большинство немок жалуется на недостаток внимания и любви со стороны партнера, тогда как почти 40 процентов немцев "ходят налево", потому что ищут эротические приключения.
Более репрезентативное исследование, которое проводил психолог Рагнар Беер (Ragnar Beer), где вопросы задавались несколько иные и ответы, судя по всему, были более откровенными, показало другие результаты. Четыре из каждых пяти опрошенных женщин и трое из каждых четырех мужчин назвали причиной измены "постельное разочарование", как называют это немецкие сексологи. Особенно часто оно наступает после пятого года супружества. Именно тогда многие пускаются в амурные похождения.
Интересно, что это "постельное разочарование" лишь отчасти связано с сексуальной неудовлетворенностью. Чаще имеются в виду рутина в сексе, однообразие, которое со временем наскучивает. Семейные консультанты советуют в таком случае откровенно поговорить об этом с партнером, попробовать вместе что-то новое, экспериментировать... Что, как видно, оказывается для многих немцев труднее, чем завести роман на стороне.
Интересно, что, несмотря на это, почти 77 процентов немцев (во всяком случае, из тех 1069 мужчин и женщин, которых опросили по заказу Playboy) верят в большую любовь. Кроме того, институт брака по-прежнему пользуется в Германии большим уважением. Так что ни измена, ни сексуальная неудовлетворенность, судя по результатам еще одного репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, не являются для немцев непременной причиной развода.
Большая любовь и сайты знакомств
Только чуть больше половины немцев считают, что ни в коем случае не простят измены. А среди тех, кто хотя бы раз сам вступал в любовную связь "на стороне", таких вообще лишь 12 процентов: они по понятным причинам снисходительнее.
Вместе с тем, в 2018 году в Германии было расторгнутопочти 150 тысяч браков, и основной причиной развода большинство назвало именно супружескую неверность. Другой вопрос: что именно немцы считают неверностью, изменой? Оказывается, не только любовную связь. Для 80 процентов женщин и 63 процентов мужчин это поцелуй в губы, для почти половины мужчин и женщин (они здесь солидарны) - обжимания в танце... Любопытно, что интерес супруга/супруги к сайтам знакомств в интернете для 75 процентов женщин и 57 процентов мужчин - гораздо более серьезный повод для разрыва, чем интерес к порно: лишь каждый десятый немец или немка считает порно предосудительным и опасным для семейной жизни.
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