 Суд удовлетворил иск московского метро к Соболь и Албурову из-за протестов | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2020

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Россия

Суд удовлетворил иск московского метро к Соболь и Албурову из-за протестов

Суд в Москве взыскал с организаторов акции протеста 3 августа 311 тысяч рублей по иску Московского метрополитена. Любовь Соболь назвала решение политическим и заявила о намерении его обжаловать.

Оппозиционер Любовь Соболь

Любовь Соболь - один из лидеров московских протестов (фото из архива)

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову о возмещении убытков в ходе акции протеста 3 августа 2019 года. В понедельник, 17 февраля, суд взыскал с Соболь и Албурова, являвшихся организаторами митинга, 311 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

В свою очередь оппозиционеры назвали решение суда политическим и не имеющим "ничего общего с правом". Кроме того, его "нужно рассматривать в совокупности с другими решениями" судов после акций протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, заявила Соболь, ставшая одним из лидеров протестного движения в Москве минувшим летом. "Конечно, мы будем его обжаловать и далее, если потребуется, вплоть до ЕСПЧ", - добавила она.

Иски после московских протестов

С начала лета данный штраф стал для Соболь уже восьмым. После летних протестных акций в Москве на оппозиционеров подали в суд ряд учреждений и ресторанов, потребовавших возмещения ущерба. В их числе – ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", Могортранс, прокуратура Москвы и ГУ МВД по Москве.

Контекст

Отказ российского государства признавать неправоту силовиков - это не случайность, а последовательная и целенаправленная политика, считает Федор Крашенинников. (19.11.2019)

Перед выборами в Мосгордуму власть посылает предостерегающие сигналы потенциальным участникам протестов. Стараясь при этом не "раскачивать лодку", считает Александр Плющев. (03.09.2019)

По искам уже вынесены ряд решений. В частности, 15 января Черемушкинский суд Москвы вынес решение по иску прокуратуры Москвы, удовлетворив требования в полном объеме. Суд взыскал с Алексея Навального, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова "в солидарном порядке" 1 миллион 261 тысячу рублей за акцию 27 июля 2019 года, а с Георгия Албурова и Любови Соболь - еще 1 миллион 107 тысяч рублей за шествие 3 августа. Прокуратура требовала возместить расходы на оплату труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для задействованной техники.

13 декабря Симоновский суд Москвы взыскал с Соболь и Албурова в общей сложности более 2 миллионов рублей штрафа по двум искам Мосгортранса и госучреждения "Автомобильные дороги", связанным с "простоем транспорта и повреждениями".

Протестные акции в Москве

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, одним из которых являлась Любовь Соболь. В ходе акций были задержаны более тысячи человек, а Следственный комитет возбудил так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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    Автор: Евгений Жуков


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Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Росгвардия морально пострадала. Конституция в стихах. Путин заскучал – "Заповедник", выпуск 86  

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