 Суд разрешил Германии высылать мигрантов в менее благополучные страны ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2019

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Европа

Суд разрешил Германии высылать мигрантов в менее благополучные страны ЕС

Высший суд ЕС позволил Германии высылать мигрантов в другие страны ЕС, даже если они столкнутся там с бедностью. Главное условие - удовлетворение базовых социальных потребностей.

Беженцы в Германии

Беженцы в Германии

Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там существуют недостатки в системе социальной поддержки.

Контекст

В немецкий список "безопасных стран происхождения" решено внести Грузию. DW - о последствиях для ее граждан, обращающихся к властям Германии с просьбой об убежище. (15.02.2019)

Вид на жительство из гуманитарных соображений, а также признанный статус беженца в Германии имеют 476 тыс. выходцев из Сирии. (30.11.2018)

Соответствующее решение было принято высшей судебной инстанцией ЕС во вторник, 19 марта. Исключение составляют случаи, когда высылаемые окажутся в стране высылки в ситуации экстремального материального недостатка, то есть у них не будет средств удовлетворить свои элементарные потребности.

Европейский суд рассмотрел этот вопрос в связи с обращением нескольких немецких судов, требовавших единой европейской трактовки для подобных случаев. По данным немецкого МВД, Германия практически не высылает тех, кому отказано в убежище, в Венгрию, Грецию и Болгарию, поскольку немецкие суды не могли оценить, насколько обращение с мигрантами там соответствует европейским нормам.

Согласно изложению Европейского суда, бедность или сильное ухудшение материального состояния не является достаточной причиной для отмены высылки. Другое дело, если высылаемый не способен найти себе питание, жилье, лишен доступа к воде и подвергается физическому или психологическому насилию.

В феврале Германия расширила список "безопасных" стран, куда разрешается депортировать мигрантов - в частности, в него вошли Грузия, Алжир, Марокко и Тунис.

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