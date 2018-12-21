 Суд продлил срок ареста Карлоса Гона | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.12.2018

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Мир

Суд продлил срок ареста Карлоса Гона

Экс-глава французско-японского автомобилестроительного альянса мог переложить на Nissan личные потери от финансовых операций, считает обвинение. Ранее Гона обвинили в занижении доходов в отчетах для биржи.

Карлос Гон на фоне логотипа Nissan

Окружной суд в Токио продлил на 10 суток срок ареста бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщил в воскресенье, 23 декабря, представитель суда. Теперь Гон может выйти из-под стражи не ранее 1 января 2019 года.

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Запрос о продлении срока ареста подала прокуратура. Она обвиняет Карлоса Гона в том, что он, находясь в должности президента компании, мог переложить на Nissan личные потери от финансовых операций на сумму 1,8 млрд иен (в пересчете - 14 млн евро).

Гон и представительный директор Nissan Грэг Келли были арестованы в Токио 19 ноября по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии. Согласно материалам внутреннего расследования, оба на протяжении многих лет занижали свои доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях. По данным следствия, Гон с 2011 года скрыл от декларирования 10 млрд иен (в пересчете - 79 млн евро).

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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