 Суд продлил до 25 лет заключение экс-президенту Южной Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2018

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Мир

Суд продлил до 25 лет заключение экс-президенту Южной Кореи

В ответ на апелляцию прокуратуры суд ужесточил наказание Пак Кын Хе, признанной виновной в злоупотреблении властью и вымогательстве.

Пак Кын Хе

Пак Кын Хе

Верховный суд Республики Корея в пятницу, 24 августа, рассмотрев апелляцию прокуратуры, продлил срок заключения бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе на год - до 25 лет - и увеличил наложенный на нее денежный штраф до 20 млрд вон (15 млн евро).

Контекст

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Судья счел, что Пак Кын Хе оказывала давление на крупные компании, добиваясь получения от них "денежных средств и иных услуг", а также предоставления должностей ее протеже Чхве Сун Силь. В соответствии с вердиктом, политик "серьезно злоупотребила" оказанным ей как президенту страны доверием. 

В апреле Пак Кын Хе была признана виновной в превышении служебных полномочий, взяточничестве и вымогательстве. Обвиняемая принудила ряд корпораций к пожертвованиям на общую сумму в 77,4 млрд вон (62 млн евро) в пользу двух фондов, которыми руководила ее близкая подруга Чхве Сун Силь.

В марте 2017 года 66-летняя Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе о передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.

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