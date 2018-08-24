Суд продлил до 25 лет заключение экс-президенту Южной Кореи

Верховный суд Республики Корея в пятницу, 24 августа, рассмотрев апелляцию прокуратуры, продлил срок заключения бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе на год - до 25 лет - и увеличил наложенный на нее денежный штраф до 20 млрд вон (15 млн евро).

Судья счел, что Пак Кын Хе оказывала давление на крупные компании, добиваясь получения от них "денежных средств и иных услуг", а также предоставления должностей ее протеже Чхве Сун Силь. В соответствии с вердиктом, политик "серьезно злоупотребила" оказанным ей как президенту страны доверием.

В апреле Пак Кын Хе была признана виновной в превышении служебных полномочий, взяточничестве и вымогательстве. Обвиняемая принудила ряд корпораций к пожертвованиям на общую сумму в 77,4 млрд вон (62 млн евро) в пользу двух фондов, которыми руководила ее близкая подруга Чхве Сун Силь.

В марте 2017 года 66-летняя Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе о передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.

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