 Суд продлил арест карельского историка Юрия Дмитриева | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

Суд продлил арест карельского историка Юрия Дмитриева

Обвиняемый в педофилии глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев останется под арестом до 25 марта 2020 года.

Историк Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Петрозаводский городской суд продлил арест председателя карельского отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева на три месяца до 25 марта 2020 года. Заседание по делу историка, обвиняемого в педофилии, прошло в пятницу, 13 декабря, в закрытом режиме. После заседания в Петрозаводске прошли одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева.

Автор книг о жертвах политических репрессий

Дело Дмитриева получило резонанс во всей стране. В его поддержку высказывались многие общественные и культурные деятели. В частности, в конце октября более 200 писателей, актеров, режиссеров, журналистов и политикой подписали петицию, призвав пристально следить за делом историка, посвятившего "тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти" о жертвах сталинских репрессий. По мнению авторов письма, Дмитриева "пытаются уничтожить" из-за того, что историк искал места захоронения жертв сталинского террора.

Контекст

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

Юрий Дмитриев признан невиновным в изготовлении порнографии. Это стало возможным благодаря массовой поддержке и грамотной работе адвоката. (05.04.2018)

Юрий Дмитриев известен как составитель книг о жертвах политических репрессий в Карелии в 1930 - 1940-е годы, обнаруживший места массовых захоронений жертв сталинского террора в Сандармохе и Красном бору, а после проведения там раскопок - добившийся превращения братских могил в мемориальные комплексы.

Дело Юрия Дмитриева

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и содержался под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд 5 апреля 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Одновременно суд объявил Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Однако 14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. А 28 июня СК России возбудил новое дело. На этот раз правозащитника обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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