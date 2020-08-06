 Суд признал виновными фигурантов дела ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2020

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Россия

Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия"

Люблинский суд Москвы признал виновными фигурантов дела "Нового величия" о создании экстремистского сообщества. Меры наказания будут объявлены позднее.

Судейский молоток

Люблинский суд Москвы в четверг, 6 августа, признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых фигурантов дела "Нового величия". Меры наказания будут объявлено позднее.

Адвокаты подсудимых объявили, что намерены обжаловать любой обвинительный приговор. Перед зданием суда собрались несколько сотен человек, скандировавших "Невиновны!", передает корреспондент DW. По его словам, спустя некоторое время на место подъехал автозак и грузовик с ОМОНом.

Ранее, 14 июля, обвинение запросило для Руслана Костыленкова 7,5 лет колонии общего режима, для Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова - 6,5 и 6 лет колонии, для Максима Рощина и Дмитрия Полетаева - 6,5 лет тюремного заключения условно, для Марии Дубовик - 6 лет условно, Анны Павликовой - 4 года лишения свободы условно.

Кроме того, прокурор запросил два года ограничения свободы всем фигурантам дела, кроме Анны Павликовой, для Костыленкова и Карамзина - по 6 лет запрета на выкладывание данных в интернете, а для Рощина, Полетаева и Дубовик - аналогичный запрет сроком на 5 лет.

Дело "Нового величия"

Осужденные были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, они собирались "свергнуть конституционный строй в России". Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Адвокаты и правозащитники убеждены, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

Двое фигурантов дела - Павел Ребровский и Рустам Рустамов - заключили досудебное соглашение, и их дела были рассмотрены в особом порядке. Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии, Рустамова - к 1,5 годам заключения условно. Уже после приговора Ребровский отказался от своих показаний, суд отменил приговор и направил его дело на новое рассмотрение.

Один из фигурантов дела - Сергей Гаврилов - сбежал из-под домашнего ареста и в июне 2020 года получил убежище в Украине.

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    Автор: Елена Барышева


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